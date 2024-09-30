Дополнительное обновление вызывает циклические сбои и перевод некоторых устройств в режим восстановления. Microsoft, похоже, все еще ищет решение проблемы.

Обновления Windows в последнее время вызывают разочарование. В данный момент наблюдаются проблемы с KB5043145. Это дополнительное обновление для Windows 11 22H2 и 23H2. Рекомендуется подождать с обновлением — ведь Microsoft все еще ищет причину сбоя. Дело в том, что обновление Windows вызывает появление синего экрана.

Текущая проблема, похоже, представляет собой комбинацию двух прошлых инцидентов. Изображение: rawf8

Ведущий новостной сайт в области ИТ Winfuture, специализирующийся на продуктах Microsoft, сообщил о системных проблемах после дополнительного обновления 28 сентября. У некоторых пользователей, установивших обновление на свое устройство, затем появлялся синий или зеленый экран — сообщение о критической ошибке после сбоя системы.

По данным Winfuture, некоторые устройства загружают инструмент автоматического восстановления Windows для BitLocker после нескольких неудачных перезагрузок. Это инструмент, предназначенный для повторного доступа к дискам. Microsoft публично подтвердила эту проблему после многочисленных отчетов об ошибках от пользователей.

К 30 сентября Microsoft, похоже, еще не нашла решения проблемы и просит своих пользователей о помощи:



«Если у вас возникла эта проблема, воспользуйтесь Центром отзывов, чтобы создать отчет и предоставить дополнительную информацию. Эта информация поможет нам ускорить решение проблемы».

Трудности с обновлениями возникают постоянно. Однако более серьезные проблемы, такие как сбои, на самом деле являются исключением, причем в последние несколько месяцев их не так много. Еще в июне Microsoft пришлось отозвать обновление Windows 11 после того, как устройства оказались в цикле перезагрузки.

В июле также были проблемы с Bitlocker. Пользователи непреднамеренно попадали в меню восстановления инструмента. Последнее обновление, похоже, объединило в себе эти две старые проблемы.





