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kosmos_news
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
В случае чрезвычайной ситуации часть космической станции придется законсервировать.

Согласно отчету НАСА, продолжающиеся утечки воздуха на международной космической станции МКС представляют собой «высшую угрозу безопасности». Поэтому НАСА продолжает работать с российским космическим агентством «Роскосмос» над решением «структурных проблем» в переходном туннеле российского служебного модуля.
Фото: НАСА
Переходный туннель служебного модуля — часть космической станции, соединяющая российский основной (базовый) навигационный модуль «Звезда» с остальной частью МКС. Согласно протоколу испытаний, утечка оценивается экспертами НАСА как уровень риска 5 из 5.
Пораженная зона на МКС. Фото: НАСА

«По данным НАСА, «Роскосмос» уверен, что сможет отслеживать и закрывать люк служебного модуля до того, как скорость утечки достигнет неприемлемого уровня», — говорится в отчете. 

Однако неясно, когда этот уровень будет достигнут. Первые утечки воздуха в модуле «Звезда» произошли в 2019 году. Первоначально в день терялось около 0,45 килограмма воздуха, но скорость утечки продолжала расти. Только в апреле 2024 года потери составляли 1,7 килограмма в день.

Если утечки продолжат возрастать, НАСА и «Роскосмос» могут быть вынуждены навсегда закрыть пострадавшую часть МКС. Однако это означало бы, что космонавты потеряют одну из 4-х точек стыковки ракет.

Однако МКС планируется эксплуатировать только до 2030 года. Затем космическая станция будет контролируемым образом выведена с орбиты и, вероятно, упадет в южную часть Тихого океана. 

Ранее НАСА полагалось на Россию в этом вопроса. Для так называемого вывода с орбиты космической станции планировалось использование космического грузового корабля «Прогресс». Однако в 2022 году НАСА объявило о плане создания собственного космического корабля, который выведет МКС с орбиты.

Бюджет в размере $180 млн был выделен для начала разработки проекта космического буксира НАСА. Однако сам космический корабль еще не построен. Его строительство обойдется не менее чем в миллиард долларов.
НАСА в настоящее время планирует продолжить работу с Россией, чтобы максимально безопасно вывести МКС с орбиты. Но, по словам НАСА, хорошо иметь план Б.

Определенно неплохая идея, учитывая нынешние отношения между США и РФ. Даже если сейчас наступила определенная разрядка, а российские космонавты летают на МКС и обратно вместе с американскими космонавтами (так, 30 сентября на капсуле Crew Dragon на станцию прибыл россиянин Александр Горбунов), Россия хочет пораньше попрощаться с МКС. Планируется отдельная космическая станция. Тем временем Китай уже строит собственную космическую станцию.



#россия #космос #наса #мкс
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