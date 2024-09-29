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kosmos_news
Зимой электромобили сталкиваются с проблемами реже, чем авто с двигателем внутреннего сгорания
Даже если учесть, что доля электромобилей в общем количестве автомобилей в Норвегии составляет 23%, статистика аварийной службы Viking показывает, что электромобили справляются с холодом в два раза лучше, чем автомобили, работающие на традиционном топливе.

Зимой аварийные дорожные службы в основном выезжают для решения проблем с запуском машин, как правило, из-за проблем с аккумулятором (в случае с электромобилями). Это особенно актуально в холодной Норвегии. Половина всех поломок, которые зафиксировала аварийная служба Viking, связана с такими проблемами.


Viking установила, что только 13 процентов всех случаев с трудностями при запуске связаны с электромобилями, а 87 процентов всех поломок приходится на авто двигателем внутреннего сгорания.

Даже если учесть, что доля электромобилей в общем количестве автомобилей в Норвегии составляет всего 23 процента, эта статистика показывает, что электромобили справляются с холодом в два раза лучше, чем автомобили, работающие на традиционном топливе.

Электромобили также имеют меньше проблем с замерзанием различных систем благодаря своей конструкции. С другой стороны, отмечается, что зимой электромобили имеют значительно меньший запас хода, который может составлять до трети от их нормальной производительности.

Это связано с тем, что в электромобиле все системы должны питаться от аккумулятора, а в машине с двигателем внутреннего сгорания энергию во время движения обеспечивает генератор. Кроме того, оптимальная температура наружного воздуха для аккумулятора составляет от 20 до 40 градусов Цельсия. Если значительно холоднее, то для доведения аккумулятора до рабочей температуры необходимо затратить значительно больше энергии.

Однако это характерно не только для электромобилей. Зимой двигателю внутреннего сгорания также приходится потреблять больше энергии, например, для обогрева салона или поддержания оптимальной температуры двигателя. У обычных автомобилей тоже уменьшается запас хода, хотя и не так значительно, как у электромобилей.

Однако зимой у двигателей внутреннего сгорания возникает другая проблема. В то время как автомобили с аккумуляторной батареей обычно имеют программную функцию, которая автоматически подзаряжает стартерную батарею от основной батареи, двигатели внутреннего сгорания полагаются на генератор переменного тока. Но он работает только во время движения автомобиля и достигает наилучших значений зарядки на средних скоростях при движении по автомагистралям и проселочным дорогам.

Зимой люди обычно ездят только на короткие расстояния, что создает дополнительную нагрузку на стартерный аккумулятор. Всего через несколько дней коротких поездок в морозную погоду автомобиль может перестать заводиться.

Поэтому Viking рекомендует время от времени ездить на большие расстояния, даже зимой, и проверять работоспособность аккумулятора перед наступлением холодов.

#автомобили #электромобили #норвегия
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