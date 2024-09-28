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kosmos_news
Новый космический шаттл Radian Aerospace успешно прошел первые наземные испытания
Первые испытания прототипа в одном из аэропортов Абу-Даби прошли успешно; первые лётные испытания шаттла запланированы на 2028 год

Radian Aerospace объявила об испытаниях прототипа шаттла (космический корабль многоразового использования, который запускается подобно ракете, а приземляется, как самолет). Шаттл сможет доставлять астронавтов и грузы на Международную космическую станцию (МКС) или другие орбитальные базы и обратно на Землю, а также развертывать полезную нагрузку на орбите.  
Фото: Radian Aerospace
Американская компания Radian Aerospace — еще один пример компании, которая работает над созданием нового многоразового космического самолета, который мог бы доставлять экипажи и грузы на орбиту. Недавно он предоставил информацию о ходе своей работы. Они показывают, что первые наземные испытания прототипа под названием PFV01 завершены.

Испытания проводились в одном из аэропортов Абу-Даби. Согласно предоставленной информации, испытания были направлены на оценку взлетно-посадочных характеристик на малой скорости с особым акцентом на управляемость и устойчивость при приземлении. Проект выделяется среди других решений подобного типа тем, что шаттл будет запускаться горизонтально с помощью системы специальных рельсов длиной более трех километров.

Испытания прототипа PFV01 направлены на проверку аэродинамики с точки зрения построения правильной конструкции под названием Radian One.


«Эти успешные испытания представляют собой ранний, но важный шаг на нашем пути к выводу Radian One на рынок», — сказал Ричард Хамфри, соучредитель и генеральный директор Radian.

По текущим прогнозам, 5-метровый шаттл Radian One сможет доставить до пяти человек и 2270 кг груза на низкую околоземную орбиту (НОО), а затем вернуться с полезной нагрузкой до 4540 кг. Шаттл выйдет на орбиту с помощью ракетных двигателей, а затем вернется в аэропорт. Поэтому его шасси будет приспособлено только для посадки.

Дальнейшие испытания прототипа пройдут в другом аэропорту с более длинной взлетно-посадочной полосой. Там PFV01 пройдет высокоскоростные испытания, которые предоставят больше ключевых данных для процесса проектирования шаттла Radian One. Помимо испытаний в аэропорту, компания Radian Aerospace протестировала систему тепловой защиты. Команда инженеров также работала над изготовлением испытательного топливного бака с использованием композитных материалов.

Представители компании подчеркивают, что удовлетворены ходом работ на данном этапе проекта. Их заявления показывают, что пока в ходе разработки ключевых технологий не произошло никаких серьезных проблем или неожиданностей. Ожидается, что первый шаттл Radian One проведет свои первые летные испытания (не выходя на орбиту) в 2028 году.

Radian Aerospace утверждает, что шаттл можно использовать для 100 миссий. Ожидается, что время между рейсами составит 48 часов. Стоит отметить, что описываемый шаттл может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В настоящее время США и Китай уже имеют по одному шаттлу (X-37b и Shenlong), которые время от времени выполняют секретные миссии, связанные с национальной безопасностью.

Американцы также ждут предстоящего первого полёта еще одного шаттла — Dream Chaser от Sierra Space. Скорее всего, его первая миссия состоится в 2025 году. Целью будет доставка грузов на Международную космическую станцию в рамках контракта с Commercial Resupply Services 2 (CRS-2). Шаттл проведет 45 дней на орбите, а затем проведет стыковку со станцией. Потом он вернётся на Землю для диагностики и подготовки к повторному использованию.

#космос #шаттл #radian aerospace
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