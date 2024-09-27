В Кельне открылась лаборатория Luna Analog Facility, где можно моделировать космические и роботизированные лунные миссии.

В Кельне компания Luna Analog Facility 25 сентября 2024 года открыла объект для подготовки «будущих космических и роботизированных лунных миссий», как говорится на сайте компании. За созданием «Аналогового комплекса» стоят Европейское космическое агентство (ЕКА) и Немецкий аэрокосмический центр (DLR).

Так выглядит лунный пейзаж в комплексе Luna. Фото: ЕКА/DLR

Luna считается важным объектом для укрепления европейской космической деятельности. По сравнению с США и развивающимися странами, такими как Китай и Япония, Европа в последнее время отстает в космической сфере. Организаторы комплекса Luna рассматривают центр как «немецко-европейский вклад в дальнейшее освоение космоса». Но объект также открыт для международных игроков, таких как НАСА.

Помимо подготовки астронавтов, Luna также предоставляет среду для разработки наземных приложений. К ним относятся области робототехники, искусственного интеллекта, использования регенеративных ресурсов и виртуальной реальности.

В центре комплекса Luna — зал площадью 700 квадратных метров, в котором воссоздана поверхность Луны. Для этого создатели объекта в помещении высыпали 900 тонн искусственной лунной пыли. Мелко измельченная базальтовая пыль под названием EAC-1A выступает вместо так называемого реголита, которым покрыт спутник Земли. В зал можно войти только в защитных костюмах.

Помимо главного зала, у Luna есть и другие объекты, имитирующие Луну и другие внеземные среды. Существует симулятор Солнца, который может воссоздать условия освещения на спутнике Земли для будущих лунных миссий.

Лунный свет. Фото: ЕКА/DLR

В комплексе также есть искусственная лавовая трубка. Такие полые объекты образуются в природе при определенных условиях посредством потоков тонкой лавы, которая затем остывает. Эти пещеры представляют научный интерес на Луне, поскольку могут содержать залежи льда.

Первые стартапы уже арендовали помещения в комплексе Luna для своих исследований. Среди них французская компания Spartan Space, разрабатывающая лунную базу. Эта база будет доставлена на Луну роботами и установлен астронавтами.

Spartan Space сейчас моделирует эту миссию в комплексе Luna.



