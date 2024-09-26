Одновременно развернув три авианосца, военно-морской флот Народно-освободительной армии достиг новой вехи.

На прошлой неделе министерство обороны Японии сообщило, что китайский авианосец CNS Liaoning («Ляонин») впервые совершил плавание в районе, прилегающем к территориальным водам архипелага, а именно между островами Йонагуни и Ириомоте (префектура Окинава), чтобы достичь западной части Тихого океана. Его сопровождали эсминцы типа 052D — «Чэнду» и «Хуайнань».



Размер этой группы китайского флота кажется скромным по сравнению с тем, что обычно наблюдается. Состав группы кораблей зависит от возложенной на неё миссии. В данном случае вполне вероятно, что «Ляонин» был предназначен для первых испытаний J-31/35, нового бортового истребителя-бомбардировщика так называемого «5-го поколения». Изображения, показывающие копию этого самолета на летной палубе авианосца, недавно были продемонстрированы CCTV, китайским государственным телевидением.

Но CNS Liaoning был не единственным китайским авианосцем, вышедшим в море на прошлой неделе. CNS Shandong («Шаньдун») также отплыл с военно-морской базы Юлинь, что на острове Хайнань, и направился в сторону Южно-Китайского моря. В составе авианосной боевой группы он принял участие в «боевых учениях», позволивших группе новых летчиков пройти квалификацию для ночных миссий.

Кроме того, CNS Shandong летом совершил два похода в Филиппинском море, в том числе в то время, когда у ВМС США больше не было авианосных ударных групп в Индо-Тихоокеанском регионе, а военный корабль США «Авраам Линкольн» был временно переброшен на Ближний Восток.

Как сообщает ежедневная газета The Global Times, к CNS Shandong присоединился внушительный десантный корабль типа 075, характеристики которого (40 000 тонн на 205 метров в длину) соответствуют той же категории, что и американские авианосцы класса Wasp («Оса»).

В том, что два авианосца под одним флагом одновременно находятся в море, нет ничего нового. С другой стороны, гораздо реже их бывает три. До недавнего времени такой возможностью обладали только ВМС США.

В то время как CNS Liaoning и CNS Shandong плавали соответственно в западной части Тихого океана и Южно-Китайском море, третий китайский авианосец, CNS Fujian, отправился в свою четвертую испытательную миссию, очевидно, в Желтом море.

Напомним, при водоизмещении не менее 80 000 тонн и длине 320 метров CNS Fujian построен по так называемой схеме CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery), то есть оснащен катапультами (электромагнитными, в данном случае).





