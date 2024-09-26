Бронированный вездеход ZFB-05 Xinxing был оснащен пулеметами и защитой от дронов.

У России нет нехватки в военной технике. Помимо вновь модернизованных танков, Москва полагается и на импорт из других стран.

ZFB-05 на вооружении российской армии. Фото: t.me/mag_vodogray Северная Корея, предположительно, предоставила ракеты и транспортные средства; Иран – беспилотник-камикадзе Shahed 136 («Шахед»), но обе страны это отрицают.

Сейчас также используется китайская военная техника – хотя Китай отрицает, что поддерживает Россию в военном отношении. В зоне СВО были замечены несколько ZFB-05 Xinxing, также называемые «Тиграми». Фотографии техники опубликовал Telegram-канал «Vodograi».

ZFB-05 Xinxing. Фото: t.me/mag_vodogray ZFB-05 — бронированный полноприводный автомобиль. Экипаж состоит из водителя и штурмана. В зависимости от комплектации в транспортном отсеке могут разместиться от 7 до 9 солдат.

Это означает, что его можно рассматривать как аналог известного «высокоподвижного многоцелевого колёсного транспортного средства» Humvee вооруженных сил США. В нем могут разместиться до 8 пассажиров.

Несмотря на свою массу в 4,5 тонны, базовая версия ZFB-05 экономична. Бак объемом 124 литра должен обеспечить запас хода в 800 километров. Максимальная скорость по дороге — 115 км/ч.

На фотографиях из зоны СВО видно, что ZFB-05 получил дополнительную защиту. Похоже, у него есть специальная клетка для защиты от дронов. Решетка видна спереди, на капоте, по бокам и на крыше. Задняя часть, вероятно, также оснащена этой защитой. Даже лобовое стекло имеет откидную решетку.

Эту защитную меру не зря еще называют клеткой. Она призван ослабить взрыв дрона-камикадзе, поскольку боеголовка взрывается на данной конструкции, а не непосредственно на машине. Однако похоже, что решетка очень близко прилегает к корпусу ZFB-05, что снижает защитный эффект.

ZFB-05 Xinxing с российскими войсками. Фото: t.me/mag_vodogray Над пулеметной точкой на крыше также была установлена решетка. Она предназначена для защиты не только от дронов-камикадзе, но и от дронов, сбрасывающих гранаты. Защитная конструкция предназначена для предотвращения попадания взрывных устройств в салон непосредственно через люк.

Пулемет плохо виден, потому что он закрыт плёнкой. Башня ZFB-05 была спроектирована под пулеметы калибра 12,7 мм, поэтому, вероятно, там установлен НСВ «Утёс» или «Корд».

Альтернативно можно было использовать 23-мм пушку или 35-мм гранатомет. Однако на фотографиях нет ничего, что указывало бы на это вооружение.

Это первый случай, когда ZFB-05 действительно используется российскими войсками. В июне 2023 года 8 таких машин были замечены на видео чеченского подразделения, правда, без противодронной клетки и без вооружения. Тогда Китай заявил, что не предоставлял и не будет оказывать военную помощь России.

ZFB-05 в Чечне. Фото: Правительство Чечни На данный момент неизвестно, являются ли обнаруженные сейчас ZFB-05 теми же машинами, что были замечены в Чечне, или это недавно приобретенная техника. Глава Чечни Рамзан Кадыров недавно заявил, что вооружил два Tesla Cybertruck и отправил их в зону СВО.

«Западные технологии хорошо работают против западных технологий. Мобильность, маневренность и комфорт – такие качества этих электрокаров очень ценятся на ЛБС. Дистанционное отключение на них никакого эффекта не оказало», — написал Кадыров в Telegram.

На прошлой неделе Кадыров написал в Telegram, что Маск удаленно деактивировал Cybertruck — тот самый, который миллиардер якобы подарил ему:

«Нехорошо, что Илон Маск делает что-то подобное. Сначала он дарит дорогие подарки от души, а потом удаленно их деактивирует».

Официально существует версия ZFB-05, предназначенная для полиции, но имеющая также турель для пулемета. Поскольку это «полицейская версия», Китай предоставил России не военную помощь, а скорее транспортные средства для исполнительной власти.

ZFB-05 в полицейском варианте. Фото: Правительство Китая Не случайно подобный автомобиль недавно появился и в России. В августе был замечен Dongfeng EQ2091XFB у московского метрополитена.

Dongfeng EQ2091XFB у московского метрополитена. Фото: t.me/busandall Это тоже бронемашина и тоже имеет турель для пулемета. Однако логотип Dongfeng с радиатора был удален. Dongfeng предлагает этот автомобиль в качестве «антитеррористического автомобиля» для полиции и властей.

EQ2091XFB стал четвертым бронеавтомобилем, который имеется в распоряжении Москвы. Официально они находятся в готовности к антитеррористическим операциям.

Китай уже давно обвиняют в тайной поддержке России. Разведка США сообщает, что Китай поставляет микроэлектронику для создания управляемых ракет, танков и самолетов. Кроме того, сообщается, что в Россию были поставлены инструменты и ноу-хау для производства дронов.

25 сентября агентство Reuters сообщило, что РФ запустила в Китае проект по разработке и производству беспилотников. МИД Китая сообщил агентству, что ему ничего не известно о подобном проекте.

Сообщается также, что Китай поставляет большое количество нитрата целлюлозы. Он используется в лаке для ногтей и некоторых клеях, а также является основным компонентом пороха для метательных зарядов, т. е. важен для производства боеприпасов. Его также можно использовать в качестве компонента ракетного топлива.

Сообщается также, что Китай поставил военные системы наведения для танков, двигатели для дронов и двигатели для крылатых ракет. Как и прежде, Китай отреагировал на обвинения и подчеркнул, что не поставляет в Россию никаких военных товаров.