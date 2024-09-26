Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
Бронированный вездеход ZFB-05 Xinxing был оснащен пулеметами и защитой от дронов.

У России нет нехватки в военной технике. Помимо вновь модернизованных танков, Москва полагается и на импорт из других стран.
ZFB-05 на вооружении российской армии. Фото: t.me/mag_vodogray Северная Корея, предположительно, предоставила ракеты и транспортные средства; Иран – беспилотник-камикадзе Shahed 136 («Шахед»), но обе страны это отрицают.

Сейчас также используется китайская военная техника – хотя Китай отрицает, что поддерживает Россию в военном отношении. В зоне СВО были замечены несколько ZFB-05 Xinxing, также называемые «Тиграми». Фотографии техники опубликовал Telegram-канал «Vodograi».
ZFB-05 Xinxing. Фото: t.me/mag_vodogray ZFB-05 — бронированный полноприводный автомобиль. Экипаж состоит из водителя и штурмана. В зависимости от комплектации в транспортном отсеке могут разместиться от 7 до 9 солдат.

Это означает, что его можно рассматривать как аналог известного «высокоподвижного многоцелевого колёсного транспортного средства» Humvee вооруженных сил США. В нем могут разместиться до 8 пассажиров.

Несмотря на свою массу в 4,5 тонны, базовая версия ZFB-05 экономична. Бак объемом 124 литра должен обеспечить запас хода в 800 километров. Максимальная скорость по дороге — 115 км/ч.

На фотографиях из зоны СВО видно, что ZFB-05 получил дополнительную защиту. Похоже, у него есть специальная клетка для защиты от дронов. Решетка видна спереди, на капоте, по бокам и на крыше. Задняя часть, вероятно, также оснащена этой защитой. Даже лобовое стекло имеет откидную решетку.

Эту защитную меру не зря еще называют клеткой. Она призван ослабить взрыв дрона-камикадзе, поскольку боеголовка взрывается на данной конструкции, а не непосредственно на машине. Однако похоже, что решетка очень близко прилегает к корпусу ZFB-05, что снижает защитный эффект.
ZFB-05 Xinxing с российскими войсками. Фото: t.me/mag_vodogray Над пулеметной точкой на крыше также была установлена решетка. Она предназначена для защиты не только от дронов-камикадзе, но и от дронов, сбрасывающих гранаты. Защитная конструкция предназначена для предотвращения попадания взрывных устройств в салон непосредственно через люк.

Пулемет плохо виден, потому что он закрыт плёнкой. Башня ZFB-05 была спроектирована под пулеметы калибра 12,7 мм, поэтому, вероятно, там установлен НСВ «Утёс» или «Корд».

Альтернативно можно было использовать 23-мм пушку или 35-мм гранатомет. Однако на фотографиях нет ничего, что указывало бы на это вооружение.

Это первый случай, когда ZFB-05 действительно используется российскими войсками. В июне 2023 года 8 таких машин были замечены на видео чеченского подразделения, правда, без противодронной клетки и без вооружения. Тогда Китай заявил, что не предоставлял и не будет оказывать военную помощь России.
ZFB-05 в Чечне. Фото: Правительство Чечни На данный момент неизвестно, являются ли обнаруженные сейчас ZFB-05 теми же машинами, что были замечены в Чечне, или это недавно приобретенная техника. Глава Чечни Рамзан Кадыров недавно заявил, что вооружил два Tesla Cybertruck и отправил их в зону СВО.

«Западные технологии хорошо работают против западных технологий. Мобильность, маневренность и комфорт – такие качества этих электрокаров очень ценятся на ЛБС. Дистанционное отключение на них никакого эффекта не оказало», — написал Кадыров в Telegram.

На прошлой неделе Кадыров написал в Telegram, что Маск удаленно деактивировал Cybertruck — тот самый, который миллиардер якобы подарил ему:

«Нехорошо, что Илон Маск делает что-то подобное. Сначала он дарит дорогие подарки от души, а потом удаленно их деактивирует».

Официально существует версия ZFB-05, предназначенная для полиции, но имеющая также турель для пулемета. Поскольку это «полицейская версия», Китай предоставил России не военную помощь, а скорее транспортные средства для исполнительной власти.
ZFB-05 в полицейском варианте. Фото: Правительство Китая Не случайно подобный автомобиль недавно появился и в России. В августе был замечен Dongfeng EQ2091XFB у московского метрополитена.
Dongfeng EQ2091XFB у московского метрополитена. Фото: t.me/busandall Это тоже бронемашина и тоже имеет турель для пулемета. Однако логотип Dongfeng с радиатора был удален. Dongfeng предлагает этот автомобиль в качестве «антитеррористического автомобиля» для полиции и властей.
EQ2091XFB стал четвертым бронеавтомобилем, который имеется в распоряжении Москвы. Официально они находятся в готовности к антитеррористическим операциям.

Китай уже давно обвиняют в тайной поддержке России. Разведка США сообщает, что Китай поставляет микроэлектронику для создания управляемых ракет, танков и самолетов. Кроме того, сообщается, что в Россию были поставлены инструменты и ноу-хау для производства дронов.

25 сентября агентство Reuters сообщило, что РФ запустила в Китае проект по разработке и производству беспилотников. МИД Китая сообщил агентству, что ему ничего не известно о подобном проекте.

Сообщается также, что Китай поставляет большое количество нитрата целлюлозы. Он используется в лаке для ногтей и некоторых клеях, а также является основным компонентом пороха для метательных зарядов, т. е. важен для производства боеприпасов. Его также можно использовать в качестве компонента ракетного топлива.

Сообщается также, что Китай поставил военные системы наведения для танков, двигатели для дронов и двигатели для крылатых ракет. Как и прежде, Китай отреагировал на обвинения и подчеркнул, что не поставляет в Россию никаких военных товаров.

#россия #китай #оружие #военная техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
112
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
6
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
2
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
4
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
2
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
3
OnePlus решила сделать дизайн OxygenOS похожим на iOS 18
+
Наличие у китайских производителей передовой техники ещё не гарантирует возможности выпуска современных чипов
6
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
9
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
2
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла в тесте V-Ray
10
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Путин инициирует финансовую поддержку для российских разработчиков видеоигр
+
iOS 18 ограничивает частоту обновления iPhone до 80 Гц и дисплей редко достигает 120 Гц
5
Frostpunk 2 уже приносит прибыль, продажи достигли 350 тысяч копий
+

Популярные статьи

В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
3
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
19
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
203
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
10
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
3
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
25
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
4
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
2

Сейчас обсуждают

Алексей Дрёмин
04:13
Значит оно не такое и мощное... Видимо тротлит, а что бы не заметили, урезали герцовку под видом типа энергопотребления, а это чушь собачья
iOS 18 ограничивает частоту обновления iPhone до 80 Гц и дисплей редко достигает 120 Гц
Алексей Дрёмин
04:11
Яблодрочеры все равно схавают и не поймут... Дааааа ещееееееее, глубжеее, глубжееее))))))
iOS 18 ограничивает частоту обновления iPhone до 80 Гц и дисплей редко достигает 120 Гц
stellsnake
03:49
Ты же понимаешь, что если бы куев взяли за три дня, то украинских мужчин сейчас бы не сжигали в промышленных масштабах? Вы как потом популяцию собрались восстанавливать? А я тебе отвечу - да ни как, т...
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Gerr_Lord87
03:37
I9 285к придёт и его в хламину разорвёт, как и более его жирные варианты🤗
Игровой процессор Ryzen 7 9800X3D может выйти уже в октябре 2024 года
stellsnake
03:12
"RTX 4090 - двигатель прогресса, PlayStation 5 Pro - прогрев для гоев" Васютин, у нас за цену ps5 pro с приводом и подставкой можно RTX 4080 купить, я думаю что для 99.99% людей выбор очевиден. "У So...
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
Garthar
03:10
Ну на переводи https://web.archive.org/web/20181219183938/https://lt.cjdby.net/thread-2464544-4-1.html 160км это нифига не гарантированная дальность. Радар был очень сильно оптимизирован под поиск наз...
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Gerr_Lord87
02:32
Сказал бот, который ставит себе плюсики из-за полыхания амудного очка)
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Gerr_Lord87
02:28
Ну я же не бомж, как ты, чтоб сидеть на 1060) Пруфы в профиле: https://youtube.com/@zero_3_lord?feature=shared
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
02:27
Про разъёмы только амудные клоуны твердят) Моей 4090 почти два года уже, карта при этом ещё разогнана и ничего не плавится. По ходу у кого то руки не из того места растут, раз всё плавится 🤣🤣🤣
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
02:23
Лови мега производительность народного 10900кф с 4090, слитая чепушила: https://youtu.be/EZjDjsCuJ2c?feature=shared Эй, бот апшеронской чепушилы, жду такой же тест на твоей никчёмной амуде🤗 Или опя...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем