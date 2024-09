Nintendo представила ранее неизвестное устройство американской Федеральной комиссии по связи и потребовала сохранить его в секрете.

В США устройства с беспроводными функциями должны быть представлены в Федеральную комиссию по связи (FCC). В принципе, это касается всех устройств, которые работают в определенном диапазоне частот. К ним относятся Bluetooth-гарнитуры, смартфоны и игровые консоли.



Теперь новое устройство было представлено в FCC компанией Nintendo. Это не консоль Switch 2, выход которой ожидается не раньше следующего года.

Вместе с устройством Nintendo подала запрос на конфиденциальность, из-за чего схемы, планы по выходу на рынок и описания возможностей не были опубликованы. В документах оно именуется просто «Беспроводное устройство». По крайней мере, это говорит о том, что это не игровая консоль («Беспроводное игровое устройство») или игровой контроллер («Беспроводное игровое устройство управления»).

Устройство имеет обозначение CLO-001. Это значит, что это новая категория устройств для Nintendo. Буквы обозначают серию устройства, а цифра 001 — модель серии устройства. Так, первая консоль Switch называлась HAC-001, первая Nintendo DS — NTR-001.

Документы FCC также показывают, что устройство не носится на теле и, следовательно, не является носимым. Оно также, похоже, не имеет аккумулятора, но питается напрямую через USB-C.

Важным моментом является то, по какой причине оно поступило в FCC: беспроводные технологии. Это WLAN 2,4 ГГц и датчик mmWave 24 ГГц. Эти датчики работают как радар для обнаружения движения и объектов. Такие датчики можно использовать для определения местоположения людей в помещениях без ущерба для их конфиденциальности. Их можно использовать для обнаружения падения, например, для определения в домах престарелых, упал ли человек и больше не может самостоятельно встать.

Единственное изображение предполагаемого устройства, которое есть в документах, демонстрирует схематическое изображение нижней части:

CLO-001. Фото: Nintendo

Это изображение включено в отчет, чтобы уточнить, где можно найти номер модели и номер проверки FCC. Форма корпуса похожа на форму обычных датчиков миллиметрового диапазона 24 ГГц, например, от Seeed Studio:

Датчик миллиметрового диапазона Seeed Studio 24 ГГц. Фото: Seeed Studio

Благодаря датчикам миллиметрового диапазона 24 ГГц, среди прочего, можно следить за сном. При размещении вблизи кровати можно регистрировать не только движения во время сна, но и дыхание, основанное на движении грудной клетки (вверх и вниз).

У Nintendo есть игра для смартфонов Pokemon Sleep, которая отслеживает сон. Можно подключить устройство Pokemon GO Plus+ для сбора данных о сне. Устройство размещается на матрасе. Если человек перевернётся во сне, матрас сдвинется, и датчики движения Pokemon GO Plus+ должны это обнаружить.

Это также может быть устройство для реализации передовых приложений дополненной реальности. Например, оно может точно измерять комнату и обнаруживать препятствия и людей, чтобы затем виртуально отображаемый контент мог с ними взаимодействовать.

Также возможно, что это новая форма управления жестами. Возможно, Nintendo работает над видеоигрой в жанре спортивного симулятора, например, по типу игры Nintendo Switch Sports. Вместо использования джойстика можно держать в руке зонтик, чтобы поиграть в теннис или сразиться на мечах.

Возможно, CLO-001 не предназначено для подключения к смартфону или Switch, а является абсолютно новым аксессуаром для Switch 2.