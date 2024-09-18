Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на околоземную орбиту последнюю партию спутников европейской навигационной спутниковой системы Galileo в рамках соглашения с Европейским космическим агентством.

В ночь с 17 на 18 сентября с мыса Канаверал во Флориде ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на среднюю околоземную орбиту (СОО) на высоту примерно 23 000 км два навигационных спутника для глобального комплекса Европейской навигационной спутниковой системы Galileo. Это была 90-я миссия Falcon 9 в этом году.

Фото: SpaceX

Запуск спутника стал второй и последней миссией в рамках соглашения 2023 года между компанией Илона Маска и Европейским космическим агентством (ЕКА). Причиной стало отсутствие на тот момент у Европы возможности доставлять в космос собственные грузы.

Напомним, что на тот момент ракета Ariane 5 уже несколько месяцев была выведена из эксплуатации, а российские ракеты «Союз», использовавшиеся ЕКА до 2022 года, оставались недоступными. Как сообщалось в СМИ, европейские политики не были удовлетворены заключением контракта с еще одним оператором ракеты-носителя, но у них не осталось выбора в этом вопросе.

Судьбу спутников Galileo разделит спутник нового поколения Meteosat Third Generation-Sounder 1 (MTG-S1), принадлежащий Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников (Eumetsat). До этого лета блок должен был быть запущен с помощью ракеты Ariane 6, а Eumetsat решила сменить оператора на SpaceX. Запуск запланирован на 2025 год.

9 июля 2024 года Европа вернулась в космическую отрасль с успешным первым запуском ракеты Ariane 6, второй полет которой запланирован на конец этого года. Система будет использоваться, среди прочего, для запуска спутников Galileo.

Прежде всего, европейская система позволяет стать Европе независимой от американской системы GPS. Она является конкурентом китайской системы Beidou, а также российской системы ГЛОНАСС.

В настоящее время на орбите находятся 30 спутников сети. Новые устройства призваны повысить точность позиционирования и обеспечить предоставление более надежных услуг. Система Galileo, работающая с 2016 года (изначально охватывающая лишь некоторые функции), предоставляет услуги, которыми, по данным Европейской комиссии, управляющей системой, пользуются почти 2 миллиарда пользователей по всему миру.