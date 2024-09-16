Сейчас доказано, как возникают необычные образования на поверхности Марса.

Неизвестные образования (которые напоминают пауков) на поверхности Марса были обнаружены только в 2003 году.

Фото: НАСА Необычные образования можно найти только на южном полюсе Марса. Подобно ветвям, они простираются от центральной точки. Долгое время оставалось загадкой, что заставляет образовываться эти структуры.

Теоретически образование пластов можно объяснить с помощью модели Киффера (согласно этой модели, солнечный свет, проникая сквозь прозрачный лед, нагревает подстилающий темный марсианский грунт). Однако воссоздать такую структуру в лаборатории и таким образом окончательно доказать рассматриваемую теорию пока не удавалось.

Фото: НАСА Теперь доказательство наконец предоставлено, как пишет НАСА в пресс-релизе. По данным Лаборатории реактивного движения (JPL) космического агентства США, впервые удалось имитировать формирование таких образований на Земле. Это означает, что теперь модель Киффера может быть подтверждена.

Теория Киффера утверждает, что такие структуры возникают, когда лед переходит непосредственно в газообразное состояние, называемое сублимацией. Соответственно, CO 2 из атмосферы марсианской зимой замерзает и откладывается на поверхности.

CO 2 затем задерживается между несколькими слоями льда. Когда весной снова становится теплее, CO 2 переходит из твердого состояния сразу в газообразное. Давление возрастает, лед ломается.

При этом создается своеобразный клапан, через который выходит газ — в данном случае такие структуры. Более темные оттенки вокруг образования вызваны марсианской пылью или песком, которые взбалтываются в результате выхода газа.

Фото: НАСА Дальнейший газ, идущий к клапану, создает на поверхности каналы – белые отростки этих образований. Когда лед тает, а температура продолжает повышаться, форма сохраняется и становится видимой камерам марсианских зондов.

Чтобы моделировать условия на Марсе, в Лаборатории реактивного движения была установлена испытательная камера. Температуру охлаждали до минус 185 градусов Цельсия с помощью жидкого азота. После многочисленных попыток точно смоделировать все необходимые параметры теперь удалось создать марсианские образования такой формы в лаборатории.

Соответствующее исследование было опубликовано в специализированном журнале The Planetary Science Journal.