CATL хочет подготовить к выходу на рынок свои долговечные аккумуляторы для электробусов. Они должны прослужить 15 лет.

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов CATL (Contemporary Amperex Technology) работает над выводом на рынок своей долговечной батареи для электробусов. По данным CnEVPost, он должен прослужить до 15 лет или преодолеть за период эксплуатации 1,6 миллиона километров.

Новый твердотельный аккумулятор от CATL. Фото: CATL

CATL Tectrans Bus Edition с плотностью энергии 175 Втч/кг также призван установить новые стандарты для электронных автобусов. Это низкий показатель по сравнению с другими аккумуляторами CATL, плотность которых, как сообщается, достигает 500 Втч/кг. Однако аккумулятор предназначен для автобусов, где долговечность является приоритетом.

Даже если батарея рассчитана на более длительный срок службы, CATL предлагает гарантию 10 лет или преодоление 966 000 километров — в зависимости от того, что наступит раньше. Производитель батареи гарантирует, что к тому времени 85% ее первоначальной емкости все еще будет доступно. Емкость почти не должна уменьшаться в течение первых 1000 циклов зарядки.

Аккумулятор CATL Techtrans. Фото: CATL

Другие производители, такие как Mercedes, также предлагают 10-летнюю гарантию, но только до 250 000 км. Кроме того, гарантируется только то, что аккумулятор сохранит 70% своей первоначальной емкости. Цель CATL — вывести на рынок аккумуляторы для электромобилей с 15-летней гарантией. Для этого производитель аккумуляторов сотрудничает с производителем электромобилей NIO.

По данным CATL, новый аккумулятор для электробусов будет использоваться в 80 моделях от 13 производителей автомобилей. Китайская компания является крупнейшим в мире производителем аккумуляторов с долей рынка 37,6%.