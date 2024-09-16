Астероид размером с автобус ненадолго совершит виток по орбите вокруг Земли, прежде чем отправиться дальше.

Земля получит дополнительный естественный спутник в течение следующих двух месяцев. Небольшой астероид 2024 PT5 облетит нашу планету один раз, прежде чем отправиться дальше.







Недавно исследователи бросили вызов общепринятой теории, как образовалась Луна. До сих пор не совсем понятно, как появился этот естественный спутник Земли. Однако ситуация может стать более понятной при исследовании нового мини-спутника, который вскоре временно будет сопровождать Землю.

Испанская исследовательская группа полагает, что астероид 2024 PT5 будет «захвачен» Землей и выйдет на орбиту вокруг планеты в ближайшие недели. В отличие от Луны, которая вращается вокруг Земли уже миллиарды лет, существование мини-спутника 2024 PT5 закончится менее чем через два месяца.

По мнению исследователей под руководством астронома Рауля де ла Фуэнте Маркоса из Университета Комплутенсе в Мадриде, астероид размером примерно десять метров станет мини-Луной с 29 сентября по 25 ноября. Затем он вернется на гелиоцентрическую траекторию, то есть на орбиту вокруг Солнца.

К сожалению, заинтересованные стороны и астрономы-любители не смогут наблюдать движение спутника. Его не должно быть видно невооруженным глазом или в простые телескопы. Телескоп ATLAS в Южной Африке обнаружил его в начале августа. Исследователи предполагают, что астероид мог быть частью «настоящей» Луны, который когда-то была отделен от неё в результате столкновения с другим объектом.

В любом случае наблюдение небесного объекта представляет большой интерес для исследований. Исследование должно улучшить раннее обнаружение астероидов, которые могут столкнуться с Землей. Между прочим, ожидается, что 2024 PT5 приблизится к Земле в январе 2025 года и снова в 2055 году.

Хотя астрономы уверены, что астероид не является космическим мусором, не все убеждены в теории возникновения естественного спутника. Как сообщает издание Frankfurter Rundschau, таким образом классифицируются только объекты, которые постоянно вращаются вокруг Земли.

Между тем исследователь астероидов Лэнс Беннер из Лаборатории реактивного движения уверен, что 2024 PT5 «не совершит полноценную революцию в системе Земля-Луна». Последний раз похожий объект NX1 был классифицирован как спутник в 2022 году. Он может вернуться в 2051 году.





