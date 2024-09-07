Согласно исследованию Deloitte, поколение Z, то есть те, кто вырос в эпоху интернета, сильнее всех уязвимы для мошенничества.

Поколение Z более подвержено хакерским атакам и онлайн-мошенничеству. Таков результат исследования сети компаний Deloitte для рынка США. Поколение Z — это люди, появившиеся на свет в конце 1990-х — начале 2010-х годов.







Согласно исследованию, молодежь в три раза чаще попадается на онлайн-мошенничество, чем бумеры, то есть поколение, которое не выросло в эпоху интернета (16% против 5%). Аккаунты поколения Z в социальных сетях также взламываются примерно в два раза чаще, чем аккаунты бумеров (17% против 8%).

Миллениалы, которые использовали интернет большую часть своей жизни, также считаются менее уязвимыми для онлайн-мошенничества, чем поколение Z.

Разве поколение, выросшее на планшетах и т. д., не должно ли реже подвергаться киберпреступности? Согласно статье Vox.com, существует несколько теорий, почему дела обстоят именно таким образом.

Ни одно поколение не пользуется интернетом так часто, как поколение Z. Поэтому вполне логично, что это поколение также чаще подвергается мошенничеству. Другая теория: поскольку поколение Z выросло в эпоху интернета, они отдали предпочтение удобству, а не безопасности. Третья теория: кибербезопасность отсутствует в учебной программе.

Поколение Z, по сути, имеет больше возможностей вступить в контакт с фишингом или социальной инженерией и поэтому более уязвимо для мошенничества, чем другие поколения. Молодые люди общаются чаще в интернете, а также используют больше платформ электронной коммерции для онлайн-покупок.

Однако не стоит упускать из виду и аспект удобства. Приложения для социальных сетей, такие как TikTok, очень удобны для пользователя, но при этом не очень безопасны. Согласно отчету Vox.com, каждый раз входить в систему с двухфакторной аутентификацией неудобно для представителей поколения Z. Старшие поколения с большей вероятностью будут это делать, потому что они выросли на онлайн-сервисах, которые были не очень совершенными.