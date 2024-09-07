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kosmos_news
Металлическую деталь впервые напечатали в космосе на 3D-принтере
Металлическая деталь была изготовлена ​​на международной космической станции МКС. Её отправят на Землю для анализа.

На борту Международной космической станции МКС два астронавта напечатали металлическую деталь на 3D-принтере. Ранее там производились пластиковые детали, но никогда — металлические, пояснили в Европейском космическом агентстве (ЕКА). Принтер был построен компанией Airbus и ее партнерами.
Металлическая деталь. Фото: ЕКА
Американки Джанетт Эппс и Сунита Уильямс задали необходимые параметры и запустили принтер. В результате получилась сложная деталь с несколькими рычагами, которую астронавты упаковали в пузырчатую пленку.

Деталь будет отправлена на Землю вместе с тремя другими дополнительными деталями, напечатанными на 3D-принтере. Затем они пройдут обследование в техническом центре ЕКА в Нидерландах, в центре подготовки астронавтов ЕКА в Кельне и в Техническом университете Дании.

В ЕКА заявили, что такие детали понадобятся в будущем, когда люди станут проводить длительные периоды времени на Луне или Марсе. Тогда экипажи должны быть более автономными, поскольку организация снабжения станет сложнее. Это позволит астронавтам самостоятельно изготавливать инструменты или ремонтировать оборудование.

Подобные эксперименты, призванные улучшить автономность в космосе, проводятся постоянно на МКС. Как правило, проекты отправляются к МКС на борту грузового корабля SpaceX Dragon. Так, одним из самых интересных экспериментов считается проект «Мозг» Люксембургского университета. Трехмерные системы клеточных культур, так называемые органоиды, были исследованы в условиях микрогравитации на борту МКС. Эксперимент может оказать большое влияние на регенеративную медицину и фармацевтическую промышленность будущего. 

В еще одном эксперименте исследовался терможидкостный переключатель для управления передачей тепла между двумя компонентами. Кроме того, недавно прошла испытания система нового типа, которую можно будет использовать для управления ориентацией малых спутников.

#технологии #космос #мкс #3d-принтер #эксперименты
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