Ракета-носитель Long March-4B вывела на орбиту Земли спутники дистанционного зондирования Земли Yaogan.

Китай запустил ракету-носитель Long March-4B, которая вывела на орбиту Земли новую группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan, сообщило китайское информационное агентство "Синьхуа". Эксперты говорят, что эти спутники могут быть использованы в военных целях.

Фото: Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий

Ракета Długi March 4B была запущена 3 сентября в 9:22 по пекинскому времени (4:22 по московскому времени) с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Китайские СМИ подтвердили, что группа спутников вышла на заданную орбиту.

"Они будут в основном использоваться для тестирования новых технологий для спутников связи на низкой орбите", — сказано на сайте XinhuaNet.

Количество спутников пока не разглашается. Спутники Yaogan — это устройства, основанные на радиолокационной технологии с синтезированной апертурой, которые в настоящее время чрезвычайно полезны для вооруженных сил стран. Такой аппарат отличается возможностью вести наблюдения в условиях плохой видимости – даже при полной облачности, задымленности и в ночное время.

По данным портала SpaceNews, спутники Yaogan могут предназначаться, в частности, для для военных целей. Подробностей об их использовании китайская сторона не раскрывает. Эксперты описывают их как устройства, которые могут оценивать урожайность сельскохозяйственных культур, изучать изменения погоды и обнаруживать электромагнитную среду.

Стоит напомнить, что Китай также планирует построить коммуникационную мегагруппировку под названием Guowang, что означает "национальная сеть", которая будет состоять из 13 000 спутники. Это должен быть китайский ответ на систему Starlink американской компании SpaceX.