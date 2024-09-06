Пекин готовит симметричный ответ.

В пятницу, 6 сентября, Китай объявил, что запросил переговоры с Канадой во Всемирной торговой организации (ВТО) по тарифам, введенным Оттавой на китайские электромобили, а также продукцию из стали и алюминия.

«Канада проигнорировала правила ВТО и нарушила свои обязательства в рамках организации, предложив ввести дополнительные тарифы в размере 100 и 25 процентов», – заявило министерство коммерции Китая.

26 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении дополнительных тарифов в размере 100% с 1 октября для электромобилей китайского производства. Через две недели вступят в силу и дополнительные таможенные пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия из этой страны. Пекин в свою очередь объявил, что намерен инициировать антидемпинговую процедуру в отношении импорта рапса из Канады.

В настоящее время в Канаду из Китая поступают только автомобили Tesla, произведенные в Шанхае, но китайские компании также поставляют аккумуляторы и комплектующие для производства электромобилей, что означает конкуренцию за производство в этом сегменте, в которое Канада в последние годы вложила значительные средства.

В правительстве Канады подчеркнули, что с 2020 года Китай стал крупнейшим производителем и экспортером электромобилей, а его сектор активно поддерживается государственными субсидиями. В 2023 году стоимость китайского экспорта электромобилей составила 47,2 млрд канадских долларов, а в 2018 году — всего 0,2 млрд.