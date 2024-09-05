В день равноденствия Сатурна кольца больше не будут видны с Земли. Явление происходит каждые 15 лет.

Редкое явление приведет к исчезновению колец Сатурна через шесть месяцев. Во время так называемого равноденствия Солнце находится прямо над экватором Сатурна. Солнечный свет падает прямо на кольца.

Сатурн. Фото: НАСА

Поскольку они не освещены ни сверху, ни снизу, то уже не отбрасывают тень на Сатурн. Если смотреть с Земли, кольца можно увидеть не более чем в виде тонкой линии. Создается впечатление, что они исчезли. Между тем, кольца выглядят темнее, чем обычно. Иногда это делает структуры видимыми.

В день равноденствия в 2009 году космический аппарат «Кассини» обнаружил в кольцах тени, которые видны только за несколько месяцев до и после равноденствия.

Последний раз явление наблюдалось 12 августа 2009 года. Тогда космический зонд «Кассини» впервые смог сфотографировать равноденствие с расстояния 847 000 километров. Оно происходит дважды в год на планете и представляют собой дни, в которые день и ночь имеют одинаковую продолжительность. На Земле это происходит в марте и сентябре.

Год на Сатурне длится 29 земных лет. Поэтому равноденствие там происходит каждые 15 лет. По данным ЕКА, следующий раз это произойдет 6 мая 2025 года, затем в октябре 2038 года.

Вскоре после равноденствия кольца снова станут видны. Однако в какой-то момент они исчезнут полностью.

Теория гласит, что семь колец состоят из останков астероидов, комет и спутников. Как заметило НАСА, этот материал постепенно падает на поверхность Сатурна. По нынешним расчетам, кольца перестанут существовать менее чем через 100 миллионов лет.