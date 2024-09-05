Редкое явление приведет к исчезновению колец Сатурна через шесть месяцев. Во время так называемого равноденствия Солнце находится прямо над экватором Сатурна. Солнечный свет падает прямо на кольца.
Поскольку они не освещены ни сверху, ни снизу, то уже не отбрасывают тень на Сатурн. Если смотреть с Земли, кольца можно увидеть не более чем в виде тонкой линии. Создается впечатление, что они исчезли. Между тем, кольца выглядят темнее, чем обычно. Иногда это делает структуры видимыми.
В день равноденствия в 2009 году космический аппарат «Кассини» обнаружил в кольцах тени, которые видны только за несколько месяцев до и после равноденствия.
Последний раз явление наблюдалось 12 августа 2009 года. Тогда космический зонд «Кассини» впервые смог сфотографировать равноденствие с расстояния 847 000 километров. Оно происходит дважды в год на планете и представляют собой дни, в которые день и ночь имеют одинаковую продолжительность. На Земле это происходит в марте и сентябре.
Год на Сатурне длится 29 земных лет. Поэтому равноденствие там происходит каждые 15 лет. По данным ЕКА, следующий раз это произойдет 6 мая 2025 года, затем в октябре 2038 года.
Вскоре после равноденствия кольца снова станут видны. Однако в какой-то момент они исчезнут полностью.
Теория гласит, что семь колец состоят из останков астероидов, комет и спутников. Как заметило НАСА, этот материал постепенно падает на поверхность Сатурна. По нынешним расчетам, кольца перестанут существовать менее чем через 100 миллионов лет.