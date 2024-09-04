4 сентября запускается Sentinel-2C, один из важнейших европейских спутников программы Copernicus.

Наводнения, лесные пожары, таяние ледников: спутниковые снимки показывают все, что происходит на Земле. Каждый день они собирают большие объемы данных о всей планете.

Цветение водорослей на Адриатике (2024 г.). Фото: Copernicus Sentinel В рамках программы Copernicus Европейская комиссия осуществляет одну из самых обширных в мире программ наблюдения Земли. Ее спутники Sentinel собирают данные для этой цели уже 10 лет. Теперь программа расширяется за счет нового аппарата Sentinel-2C.





Он будет предоставлять данные наблюдений в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне. Его спутниковые снимки имеют разрешение 10 метров на пиксель.

«Sentinel-2C оптимизирован для приложений, связанных с растительностью, например, для прогнозирования урожая, а также для картирования изменений ледового покрова», — описывает проект Роберт Мейснер, координатор по связям с общественностью Организации по наблюдению за Землей и окружающей средой ЕКА.

Два спутника Sentinel-2 летают вокруг Земли со смещением 180 градусов. Они следуют по так называемой солнечно-синхронной орбите. Это означает, что они вращаются вокруг Земли от Северного полюса до Южного полюса, пока планета вращается под ними. В результате получаются изображения, которые всегда создаются в одно и то же время суток, имеют одинаковые условия освещения. Новые изображения экватора появляются каждые 5 дней, Европы — примерно каждые 2 дня.

С запуском нового спутника Sentinel-2C важная в космической отрасли эпоха завершится запуском ракеты с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана. Небольшая европейская ракета-носитель Vega («Вега») вечером 4 сентября в последний раз полетит в космос.

После своего первого полета в 2012 году Vega выполнила более 100 успешных миссий. Именно она запустила в космос Sentinel-2A и Sentinel-2B.

Вместо Vega будет использоваться улучшенный вариант Vega-C. Её большим преимуществом является то, что первая ступень ракеты также служит двигателем для новой европейской тяжелой ракеты Ariane 6. Это упрощает и удешевляет производство двух ракет. Но ракета, спроектированная и построенная итальянской компанией Avio, потерпела неудачу при первом коммерческом запуске после успешного первого полета. ЕКА уверено, что отправит Vega-C в космос в конце этого года.

Срок службы спутников составляет 7 лет; именно на столько им хватит топлива и заряда батарей. Чем более экономно используются эти ресурсы, тем дольше спутники могут оставаться в эксплуатации.

Программа Copernicus состоит из многих других инструментов, которые вместе образуют единую систему. Все началось в 2014 году с Sentinel-1A, первого из двух радиолокационных спутников. Спутники передают данные каждые 6 дней с разрешением до 9 метров на пиксель.

Преимущество в том, что они также могут видеть сквозь облачный покров. Это важно, помимо прочего, для борьбы со стихийными бедствиями. В случае наводнения можно получить обзор ситуации, несмотря на дождливую погоду.

Sentinel-1 отслеживает извержения вулканов, оползни и оседания грунта, а также нефтяные пятна на море.

В настоящее время Sentinel-1A приходится выполнять эту работу в одиночку. Sentinel-1B больше не отправляет данные. Преемника Sentinel-1C планируется запустить в декабре. Полет был задержан из-за того, что ракета Vega-C, которая должна запустить спутник, после поломки не смогла полететь в космос.

Sentinel-3 и Sentinel-6 собирают данные об океанах. Sentinel-3 измеряет температуру поверхности воды и суши, а также качество воды, в том числе в реках и озерах. Приборы могут точно распознавать цвета и, таким образом, также фиксировать изменения в ландшафте. Спутник также фиксирует толщину ледяных щитов.

Sentinel-6 способен очень точно определять уровень моря. Первоначальные измерения показали, что уровень моря поднимается уже не на 3 мм в год, как раньше, а на 5 мм.

Для наблюдения важна не только земная поверхность. Наша планета также имеет защитную атмосферу. Её исследуют Sentinel-4 и Sentinel-5. Они фиксируют состав атмосферы. Собранные данные предоставляют информацию о качестве воздуха.

Каждый день программа Copernicus предоставляет в общей сложности 25 терабайт новых данных, которые затем становятся доступными.

«У нас есть действующая система уже 10 лет, данные свободно доступны всем в мире. Именно это делает программу Copernicus особенной», — говорит Мейснер.

В этом огромное преимущество программы ЕС Copernicus перед операторами коммерческих спутников. Любой желающий может загрузить необработанные данные через онлайн-платформу и использовать их в исследованиях и промышленности. В настоящее время на платформе Copernicus зарегистрированы около 700 000 пользователей.