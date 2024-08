Влиятельным лицам подарили сотовый телефон Pixel 9, но взамен им пришлось пообещать рекламировать новинку Google.

В последние годы влиятельные лица в сфере технологий играют все более важную роль, когда речь идет об успехе смартфонов и других устройств. Они публикуют обзоры продуктов в различных социальных сетях и дают рекомендации за или против определенных продуктов. Иногда они просто рекламируют новинки. Производители устройств также знают об этом, поэтому все чаще привлекают влиятельных лиц в маркетинговых целях.

Фото: REUTERS

На прошлой неделе Google представил свою новую серию Pixel 9. Производитель заранее пригласил протестировать многих влиятельных лиц через собственную программу под названием Team Pixel. Им пришлось подписать контракт, который обязывал их позже представить Pixel 9 как устройство, превосходящее конкурентов. Каждому, кто бы этого не сделал, грозило исключение из программы, как сообщает The Verge.

На скриншоте показан контракт, который был представлен влиятельным лицам. Фото: The Verge

В своем заявлении Google ответил уклончиво: это специальная программа для так называемых «создателей контента», и обычных технических обозревателей и журналистов к ней не привлекали. Однако на этот раз условия в контракте оказались чрезмерно жёсткими, как признается порталу The Verge менеджер по связям с общественностью Google Кайла Гейер.

Team Pixel — это специальная PR-программа для Google Pixel, которую организует не сама Google, а агентство, специализирующееся на связях с общественностью. Сотовые телефоны Pixel раздаются влиятельным лицам и известным поклонникам Google вскоре после их выхода на рынок. Google ожидает от них положительных отзывов в обзорах.

Эта процедура отличается от обычных обзоров и отчетов о тестировании. Как правило, авторитетные обзорщики или журналисты перед презентацией получают устройства для тестирования. Однако обзоры Team Pixel, требуемые Google, должны быть положительными.

Однако влиятельные лица, которые на самом деле хотели стать настоящими и серьезными техническими обозревателями, также присоединились к Team Pixel. По данным The Verge, этическая линия среди влиятельных лиц в сфере технологий часто размыта: некоторые люди публикуют очень нейтральные и объективные обзоры, другие — вовсе игнорируют это требование производителя.