Корабли «заправляются» электроэнергией через зарядные кабели; технология подходит для судов технического обслуживания.

Бельгийский оператор морской ветряной электростанции Parkwind недавно протестировал электрическую зарядную станцию для судов в Северном море. Сообщается, что это первая в мире морская зарядная станция с экологически чистой энергией. Компания утверждает, что достигла важной вехи в области низкоуглеродного водного транспорта.

Корабль технического обслуживания на зарядном кабеле в Северном море. Фото: Parkwind

Чтобы зарядка работала, станцию подключили к подстанции бельгийской морской ветряной электростанции Nobelwind. Ветряная электростанция расположена в 47 км от побережья и состоит из 50 ветряных турбин, производящих электроэнергию для местных нужд.

Когда корабль приближается к зарядной станции, то может подключиться через зарядный кабель и наполнить свой «бак» энергией на месте – несмотря на океанские течения. Технология разработана в сотрудничестве с британской компанией «MJR Power & Automation».

Установленная система зарядных станций для кораблей в море призвана минимизировать выбросы парниковых газов с судов технического обслуживания и способствовать экологической эксплуатации. Эти специализированные суда используются для регулярного технического обслуживания и ремонта морских объектов, таких как ветряные турбины.

Однако морская зарядная станция также подходит для судов для перевозки экипажа с зарядной мощностью до 2 МВт и судов сервисной эксплуатации с зарядной мощностью до 8 МВт. Эти два типа судов предназначены для безопасной перевозки рабочих и технических специалистов на морские объекты или платформы.

С апреля 2024 года Parkwind является частью JERA Nex, дочерней компании JERA Inc, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, одной из крупнейших генерирующих компаний в мире. Parkwind заявляет, что они полны решимости ускорить переход на возобновляемые источники энергии и хотели бы позиционировать себя в качестве энергетического партнера для сообществ, правительств и поставщиков.

Бельгийская морская ветроэнергетическая компания хочет использовать результаты недавно установленной испытательной станции для запуска первых коммерческих зарядных станций в следующем году. Запуск объектов запланирован на первый квартал 2025 года.