Атомная энергетика – самая дорогая, а крупные проекты, сочетающие в себе наземные фотоэлектрические системы, ветряные электростанции и стационарные аккумуляторные системы хранения, являются хорошими инвестициями.

После энергетического кризиса, помимо перехода на возобновляемые источники энергии, такие как фотоэлектрическая энергия и ветроэнергетика, в центре внимания снова оказалась ядерная энергетика. Многие страны, в том числе США, Китай и Франция, делают ставку на расширение атомных электростанций.

Одним из пунктов критики, наряду со многими другими рисками, такими как хранение ядерных отходов, являются высокие затраты на строительство новых атомных электростанций.



Институт солнечных энергетических систем им. Фраунгофера ISE, базирующийся во Фрайбурге, сравнил затраты на производство электроэнергии. Впервые новый анализ также включает затраты на производство электроэнергии для сельскохозяйственных фотоэлектрических станций, водородных электростанций и новых атомных электростанций. В результате анализа выяснились затраты на производство электроэнергии при использовании тех или иных систем:

Небольшая фотоэлектрическая система на крыше: от 7 до 14 центов/кВтч.

Большая фотоэлектрическая система на крыше: от 6 до 12 центов/кВтч.

Фотоэлектрическая система на открытом пространстве: от 4 до 6 центов/кВтч.

Фотоэлектрическая система открытого пространства с аккумулятором: от 6 до 11 центов/кВтч.

Небольшая фотоэлектрическая система на крыше с аккумулятором: от 9 до 22 центов/кВтч.

Агро-PV (солнечная электростанция): от 5 до 12 центов/кВтч.

Береговая ветроэлектростанция: от 4 до 9 центов/кВтч.

Морская ветроэнергетика: от 5 до 10 центов/кВтч.

Атомная энергия: от 13 до 49 центов/кВтч.

Эти цифры показывают: в лучшем случае фотоэлектрическая система на открытом пространстве обходится до 12 раз дешевле с точки зрения затрат на производство электроэнергии, чем атомная электростанция (4 цента против 49 центов). Для расчета были учтены изменения стоимости строительства и эксплуатации систем до 2045 года.

Что интересно в исследовании, так это то, что в нем также учитывалось, как батареи используются для временного хранения электроэнергии — это важно для того, чтобы разгрузить сети и иметь энергию, когда наступает темное время суток. Расходы остаются ниже затрат на производство электроэнергии на газовых, угольных электростанциях или атомных электростанциях.

По словам авторов исследования, также ясно, что только фотоэлектрические системы и ветроэнергетика не будут выгодны при использовании по отдельности. Помимо аккумуляторных хранилищ, в качестве резервных необходимы и гибко управляемые электростанции.

«Электростанции, работающие на биогазе и биомассе, потенциально могут покрыть часть необходимых расходов», — говорится в исследовании.

Дополнением также могут стать водородные газовые и паротурбинные электростанции. Для них исследование показывает от 23,6 до 43,3 центов за киловатт-час при очень гибкой эксплуатации. Но это значительно дороже, чем фотоэлектрическая и ветровая энергия, но не дороже, чем ядерная энергия.