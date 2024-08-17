Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
Атомная энергетика – самая дорогая, а крупные проекты, сочетающие в себе наземные фотоэлектрические системы, ветряные электростанции и стационарные аккумуляторные системы хранения, являются хорошими инвестициями.

После энергетического кризиса, помимо перехода на возобновляемые источники энергии, такие как фотоэлектрическая энергия и ветроэнергетика, в центре внимания снова оказалась ядерная энергетика. Многие страны, в том числе США, Китай и Франция, делают ставку на расширение атомных электростанций. 

Одним из пунктов критики, наряду со многими другими рисками, такими как хранение ядерных отходов, являются высокие затраты на строительство новых атомных электростанций.


Институт солнечных энергетических систем им. Фраунгофера ISE, базирующийся во Фрайбурге, сравнил затраты на производство электроэнергии. Впервые новый анализ также включает затраты на производство электроэнергии для сельскохозяйственных фотоэлектрических станций, водородных электростанций и новых атомных электростанций. В результате анализа выяснились затраты на производство электроэнергии при использовании тех или иных систем:

  •  Небольшая фотоэлектрическая система на крыше: от 7 до 14 центов/кВтч.
  •  Большая фотоэлектрическая система на крыше: от 6 до 12 центов/кВтч.
  •  Фотоэлектрическая система на открытом пространстве: от 4 до 6 центов/кВтч.
  •  Фотоэлектрическая система открытого пространства с аккумулятором: от 6 до 11 центов/кВтч.
  •  Небольшая фотоэлектрическая система на крыше с аккумулятором: от 9 до 22 центов/кВтч.
  •  Агро-PV (солнечная электростанция): от 5 до 12 центов/кВтч.
  •  Береговая ветроэлектростанция: от 4 до 9 центов/кВтч.
  •  Морская ветроэнергетика: от 5 до 10 центов/кВтч.
  •  Атомная энергия: от 13 до 49 центов/кВтч.

Эти цифры показывают: в лучшем случае фотоэлектрическая система на открытом пространстве обходится до 12 раз дешевле с точки зрения затрат на производство электроэнергии, чем атомная электростанция (4 цента против 49 центов). Для расчета были учтены изменения стоимости строительства и эксплуатации систем до 2045 года. 

Что интересно в исследовании, так это то, что в нем также учитывалось, как батареи используются для временного хранения электроэнергии — это важно для того, чтобы разгрузить сети и иметь энергию, когда наступает темное время суток. Расходы остаются ниже затрат на производство электроэнергии на газовых, угольных электростанциях или атомных электростанциях. 

По словам авторов исследования, также ясно, что только фотоэлектрические системы и ветроэнергетика не будут выгодны при использовании по отдельности. Помимо аккумуляторных хранилищ, в качестве резервных необходимы и гибко управляемые электростанции.

«Электростанции, работающие на биогазе и биомассе, потенциально могут покрыть часть необходимых расходов», — говорится в исследовании. 

Дополнением также могут стать водородные газовые и паротурбинные электростанции. Для них исследование показывает от 23,6 до 43,3 центов за киловатт-час при очень гибкой эксплуатации. Но это значительно дороже, чем фотоэлектрическая и ветровая энергия, но не дороже, чем ядерная энергия.

#технологии #энергетика #атомная электростанция
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
11
Новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store теперь доступна по всему миру
3
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
6
Мощная солнечная вспышка Х-класса достигла Земли и нарушила работу телекоммуникаций по всей Азии
1
Xiaomi 14 получил скидку в 100 долларов
1
В Подмосковье запустят проект по поиску пропавших домашних животных с помощью ИИ
+
Politico: В США рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных ракет JASSM для F-16
+
Epic Games Store раздаст The Callisto Protocol и Gigantic бесплатно
+
Строящуюся с начала 2000-х годов дорогу в обход Владикавказа откроют в 2026 году
+
В московском автосалоне появился Mercedes-Maybach GLS 600 2024 года
+
Сырский заявил о создании военной комендатуры на территории Курской области
5
MSI выпустила собственную функцию PBO для Ryzen 9000, которая оказалась эффективнее аналога от AMD
6
В следующей версии Windows 11 SSD станут медленнее ради безопасности данных
7
MLID: проблемы с Ryzen 9000 связаны с просчётами при разработке и выпуском сырого продукта
4
Взрыв китайского конкурента Starlink привёл к образованию облака мусора на низкой орбите
1
Новочеркасский завод поставил новый промышленный электровоз для нужд ММК
+
Производительность AMD Ryzen 9000 зависит от прав учетной записи Windows
8
В приложении YouTube на Android появится размытое нижнее меню
+
Тюменский студент создал принтер для прототипирования печатных плат
9
Майнеры добывали криптовалюту арендуя квартиру в Airbnb
2

Популярные статьи

"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
11
AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
7
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
49
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
10
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
93
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
12
Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
3
По данным инсайдеров Xbox сливает новые эксклюзивы на PlayStation
+
Опыт и соображения по организации резервного электроснабжения
2

Сейчас обсуждают

REY_B_
17:19
У Вас не самоизлучающие квантовые точки, а переизлучающие. Для процедуры защиты панели, нельзя сразу выключать ТВ/монитор из розетки, и они сделают всё сами. У меня это по ТВ видно, когда экран уже чё...
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Genry
17:17
Россияне разработали для корейцев. Где тут вклад корейцев в С-350, который уже делался для себя?
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
REY_B_
17:14
Они уже опровергли этот свой видос. Т.к. гоняли телевизоры без остановки, не давая им обновить пиксели. Как дали, так проблема приблизилась к обычным LCD. У которых тоже со временем выгорает и подсвет...
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
REY_B_
17:12
Китайский ТВ ОЛЕД, на матрице от LGC2. Без проблем.
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
REY_B_
17:10
"Время отклика матрицы ничего общего с частотой развертки не имеет...." Ну, если вы покупаете нищебродский монитор, то вам всё равно страдать. Это ваша судьба. На нормальных средних VA мониторах, Вы в...
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
АЕV
17:06
С350 был сделан благодаря совместными усилиями корейцев и РФ. И да кто тебе сказал что ЗРК РФ лучшие в мире? Они хорошие но не лучшие да и лучших ЗРК тупо нет, хотя мб еврейский железный купол но там ...
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
Genry
17:03
Автор ищет какие-то упоминания С-350. А про С-400 он сколько раз слышал? Ну не нужны российской армии С-350, когда есть С-400 - комплекс с более полным набором функций для уничтожения всех авиационны...
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
АЕV
17:03
На танках РФ используются французкая электроника и еврейская.
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:56
Балаболы
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
Nvidia&Intel Hater
16:55
по факту это реалность.у меня спокойно работает на 2780 .в то время как твоя не может даже днищенские 2100 удержать.а все потому что охлад на твоей это кусок гавна.именно она вантуз,хотя внешне там вр...
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем