Предполагается, что новые функции искусственного интеллекта на iPhone не будут доступны бесплатно.

Когда осенью будут представлены новые iPhone, основное внимание, вероятно, будет сосредоточено не на улучшениях камеры или новом дизайне. Можно предположить, что больше всего внимания будут уделяться новым функциям ИИ.







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Благодаря Apple Intelligence искусственный интеллект глубоко интегрирован в операционную систему. Интеграция ИИ в устройства должна вывести пользовательский опыт на новый уровень. Однако для пользователей iPhone этот функционал не будет бесплатным, как утверждают аналитики.

По данным CNBC, по сравнению с другими сервисами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT Plus или Microsoft Copilot Pro, за использование Apple Intelligence нужно будет платить от 10 до 20 долларов в месяц.

Возможно, что функции искусственного интеллекта будут предоставляться как часть подписки «Apple One». Эта подписка стоит 19 долларов в месяц и включает Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и другие сервисы.

Когда Samsung оснастила свои телефоны Galaxy функциями искусственного интеллекта, эти опции были бесплатными. Тем не менее, корейский производитель упомянул, что изначально ИИ-инструмент Galaxy будет бесплатным только до конца 2025 года. Пока неизвестно, будет ли Samsung взимать плату за использование функций ИИ.

Интеграция Apple Intelligence в устройства на основе ежемесячной подписки хорошо вписалось бы в стратегию производителя iPhone. Аналогичные сервисы уже давно приносят большой доход компании и в настоящее время обеспечивают более четверти выручки, и эта тенденция быстро растет.

Apple Intelligence вряд ли будет готова к запуску iOS 18 и выпуску серии iPhone 16 в сентябре. Apple уже объявила, что новые функции искусственного интеллекта появятся на iPhone не раньше октября с выходом iOS 18.1.

Из-за трудностей с европейскими рекомендациями по защите данных ИИ-инструмент Apple Intelligence не будет доступен в Европе.