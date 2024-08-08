Последний полет европейской ракеты Vega состоится 4 сентября; целью миссии будет вывод аппарата наблюдения Sentinel-2C на околоземную орбиту для спутниковой сети Copernicus.

Европейская ракета Vega была запущена впервые в феврале 2012 года и несла на борту несколько небольших спутников, в том числе для Итальянского космического агентства (Agenzia Spaziale Italiana). Теперь пришло время уступить место гораздо более совершенной версии, Vega-C. По информации, предоставленной Arianespace, последний запуск ракеты Vega запланирован на 4 сентября 2024 года в 4:50 утра по московскому времени.

Ракета Vega. Фото: ЕКА

Целью миссии VV24 станет вывод спутника наблюдения Sentinel-2C на солнечно-синхронную орбиту в составе спутниковой сети Copernicus. 18 июля этого года аппарат был доставлен во Французскую Гвиану, откуда его запустят на ракете Vega. До тех пор будет проведен ряд тестов.

Европейская программа Copernicus призвана предоставить жителям Старого Континента знания о современном состоянии планеты и изменениях на Земле. Это одновременно гарантия безопасности населения и выражение заботы о мире. В важной области мониторинга окружающей среды эта крупнейшая в мире программа наблюдения Земли позволяет Европе стать независимой и важным глобальным игроком, одновременно способствуя экономическому развитию стран ЕС.

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Vega-C — улучшенная версия системы Vega; она впервые успешно стартовала в июле 2022 года. Однако вторая попытка оказалась намного хуже, полеты ракеты были приостановлены почти на 2 года. Причину надо искать во второй ступени, работающей на двигателе Zefiro 40, сопло которого в конечном итоге потребовало полной переделки конструкции. В мае этого года испытания ракеты на Земле прошли успешно.

Следующий полет ракеты Vega-С, вероятно, состоится осенью 2024 года. Исходя из информации, предоставленной в ходе министерского саммита государств-членов Европейского космического агентства (ЕКА) – Space Summit 2023, в планах агентства в будущем модернизировать ракету Vega-С. Новая версия будет отличаться большей эффективностью и надежностью.

Фото: Arianespace

Vega-C представляет собой четырехступенчатую легкую ракету-носитель высотой 35 м, диаметром 3,4 м и взлетной массой 210 т. Первый сегмент P120C приводится в движение твердотопливным двигателем. P120C создан на базе первой ступени ракеты Vega – P80.

Вторая ступень содержит твердотопливный двигатель Zefiro 40, который является усовершенствованной версией Zefiro 23. Системы Vega-С и Vega имеют ряд общих черт, примером которых является приводной агрегат третьей ступени – Zefiro 9.

Четвертая ступень — AVUM+ (Attitude Vernier Upper Module+); с его помощью осуществляется маневрирование и вывод полезной нагрузки на целевую орбиту.



