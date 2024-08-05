Астронавты Starliner продолжают оставаться на МКС, возможно, они вернутся на Землю в середине августа на корабле Crew Dragon.

Месяц назад Бутч Уилмор и Суни Уильямс прилетели на МКС на Boeing Starliner. На самом деле они должны были пробыть на космической станции всего неделю. К сожалению, проблемы у корабля Starliner продолжились и через месяц после старта, который ранее неоднократно переносился.

Капсула Starliner до сих пор пристыкована к МКС. Фото: НАСА Итак, астронавты все еще находятся на МКС. Причиной длительного пребывания называют проблемы с двигателем и утечку гелия.

Теперь НАСА объяснило в своем блоге, что астронавты пока останутся на МКС и что данные испытаний двигателей будут оцениваться. В настоящее время НАСА проводит подобные испытания двигателей как на Земле, так и в космосе.

реклама «Команды тратят время на то, чтобы проанализировать результаты недавних огневых испытаний двигателя во время стыковки, установить разрешение на полет интегрированной двигательной системы космического корабля и подтвердить надежность системы перед возвращением Starliner на Землю», — заявили в НАСА.

Однако астронавты не «застрянут» на МКС, как часто говорилось раньше в СМИ. Они останутся там, чтобы активно помогать в отслеживании утечки гелия и ее причин.

Напомним, космический корабль Boeing Starliner, состоящий из капсулы и служебного модуля, отправился в свой первый пилотируемый полет к МКС 5 июня, после того как полет несколько раз откладывался из-за ряда технических проблем. Когда астронавты наконец прибыли на МКС, космическому кораблю удалось состыковаться с МКС только со второй попытки из-за проблем с двигателем.

Starliner должен переместиться со своей нынешней стыковочной станции на модуле Harmony МКС в середине августа, поскольку запуск миссии SpaceX Crew-9 запланирован на 18 августа. Затем туда пристыкуется космический корабль Crew Dragon. Поэтому существует вероятность, что астронавты Starliner смогут улететь на корабле компании SpaceX домой.

В 2025 году Boeing хочет отправить на МКС первую настоящую миссию после нынешней попытки; миссия должна продлиться 6 месяцев. До тех пор будут внесены важные изменения в систему Starliner и улучшена система привода.

Для Boeing неудачи с кораблем Starliner — это, прежде всего, проблема затрат. $4,2 млрд, выделенные НАСА в 2014 году, уже давно израсходованы.

Starliner вообще-то должен был впервые полететь к МКС в беспилотном режиме в 2016 году. Первый пилотируемый полет на МКС планировался на 2017 год. Вместо этого SpaceX опередила Boeing и с 2020 года осуществила шесть перевозок экипажей для НАСА.