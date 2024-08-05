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kosmos_news
Компания Figure показала новую модель человекоподобного робота
Первая модель производителя человекоподобных роботов (так называемых роботов-гуманоидов) Figure 1 уже работает на заводе BMW. Теперь презентован Figure 2, самый современный робот в мире.

На следующей неделе американская компания по производству роботов Figure планирует представить то, что, по словам компании, является «самым совершенным роботом-гуманоидом в мире». Производитель человекоподобных роботов, сотрудничающий с производителем ChatGPT OpenAI, опубликовал в субботу, 3 августа, рекламный видеоролик о  Figure 2 на YouTube.



Figure 2 является улучшенной версией первой модели. Пока что известно мало информации о характеристиках новинки. На видео показана кое-что, что касается механики новой модели. Согласно ролику, новый робот будет изготовлен из компонентов, напечатанных на 3D-принтере, и может иметь особенно продвинутые и подвижные суставы. 

Устройство также должно иметь крутящий момент 150 ньютон-метров и диапазон движения до 195 градусов. На видео новый робот, первый вариант которого (Figure 1) уже работает на заводе BMW, выглядит очень многообещающе.
Скриншот из видео презентации Figure 2
В начале видео представлена новая конструкция стопы, которая может сделать походку улучшенного робота более безопасной и более похожей на человеческую. Также можно увидеть ступню сбоку; её форма напоминает человеческую ступню. Поэтому вполне возможно, что на ноги робота даже можно надеть обувь.

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Однако задняя часть стопы уже не имеет много общего со стопой человека: между пяткой и лодыжкой имеется зазор, обеспечивающий вращение. Это вращение позволяет роботу ходить как человек.

Рука с 5 пальцами также подробно показана на видео. Она очень напоминает человеческую. Рука была полностью переработана и оснащена датчиками, кабелями и новыми механическими деталями. На кончиках пальцев есть выступы, которые обеспечивают более надежный захват. Видео свидетельствует о том, что робот может действовать очень умело и быстро. Голова робота, вероятно, будет оснащена дисплеем. На нём может отображаться время автономной работы. 

Напомним, в этом году занимающийся робототехникой стартап Figure завершил чрезвычайно прибыльный раунд финансирования серии B. Калифорнийская компания получила $675 млн и была оценена в $2,6 млрд. Среди инвесторов есть известные игроки, например, Microsoft, OpenAI, Nvidia, Intel Capital, ARK Invest и Джефф Безос. Основатель Amazon участвует в этом финансировании через свою компанию Bezos Expeditions.

Figure разрабатывает человекоподобных роботов, которые будут работать на заводах и выполнять монотонные задачи за человека. Робот Figure 1 может складывать коробки или управлять кофемашиной. При этом сообщается, что он научился готовить кофе, просто наблюдая, как это делают люди.

Разработки некоторых инвесторов будут использованы для дальнейшего развития робота. Figure работает с OpenAI: благодаря этой компании роботы смогут понимать инструкции, полученные в устной форме. Служба облачных вычислений Microsoft Azure используется для построения инфраструктуры искусственного интеллекта, например, для хранения данных обучения.

В январе было объявлено о сотрудничестве между Figure и BMW. Немецкий производитель автомобилей использует роботов Figure 1 в производстве машин.

#технологии #робототехника #роботы #figure 2
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