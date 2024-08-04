После того, как в понедельник, 29 июля, биткоин ненадолго достиг отметки в $70 000, за неделю актив упал почти на 14%. В воскресенье, 4 августа, биткоин провалил уровень $61 000.

Несмотря на положительные новости, цена биткоина с конца февраля оставалась в диапазоне от $53 500 до $74 000, испытывая сильные взлеты и падения.

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В начале августа первая криптовалюта провалила уровень $61 000. 4 августа актив торгуется в районе $60 700.

Биткоин сильно упал за последние дни (30-минутные свечи). Источник: TradingView

Опасения рецессии распространяются в США уже несколько дней. Опубликованные 2 августа данные по рынку труда в США оказались значительно хуже ожиданий рынка. Например, уровень безработицы составил 4,3%, что на 20 базисных пунктов выше ожидаемых 4,1%.

Фондовый рынок в настоящее время находится под давлением. Технологический индекс Nasdaq 100 потерял несколько процентов за неделю и торговался почти на одиннадцать процентов ниже своего максимума середины июля на закрытии торгов в пятницу.

Биткоин, похоже, не способен отделиться от распродажи на традиционных рынках и – в отличие от золота – не может противостоять нисходящей тенденции на фондовых рынках. Участники рынка, вероятно, не торгуют активом во время этой коррекции.

В среду, 31 июля, было принято решение Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке. Как и предполагал рынок, ФРС удержала процентную ставку в диапазоне от 5,25 до 5,50 процента. Тем не менее, в настоящее время существуют опасения, что ФРС снизит процентные ставки слишком поздно и тем самым загонит и без того слабеющую экономику в угол.

Следующее заседание центрального банка состоится не раньше 18 сентября. Первое снижение процентных ставок в сентябре практически предрешено. Рынок даже предполагает, что существует вероятность более 20% того, что в сентябре произойдет два снижения процентных ставок – в диапазоне от 4,75 до 5,00 процента. И в настоящее время запланировано как минимум три снижения процентных ставок к концу года.

Ситуация ухудшается и на геополитическом фронте. Иран угрожает принять ответные меры против Израиля из-за убийства лидера ХАМАС в Тегеране. Тем временем Соединенные Штаты, ближайший союзник Израиля, отправляют военные корабли и истребители на Ближний Восток.

Эскалация на Ближнем Востоке с участием США будет иметь далеко идущие последствия для всего мира, а, следовательно, и для экономики и рынков капитала. В настоящее время рынок, похоже, учитывает риск возникновения гораздо более масштабного конфликта.

Помимо макроэкономических препятствий, существуют также факторы, особенно связанные с рынком биткоина, которые в настоящее время оказывают давление на цену BTC.

Каскады ликвидации, характерные для биткоина, вероятно, создали дополнительное давление со стороны продавцов в рамках коррекции. Те, кто делает ставки на рост курса BTC с использованием заемных средств, вынуждены продавать свои позиции, если цена упадет до определенного уровня. В результате цена обычно падает быстрее и сильнее.