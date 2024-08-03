Речь идет о модели Gemini 1.5 Pro; рейтинг составил сервис Chatbot Arena.

Долгое время OpenAi была лидером среди ИИ-компаний со своей лучшей на данный момент и крупнейшей моделью ИИ GPT-4o. Но конкуренты постепенно догоняют OpenAi. Благодаря Gemini 1.5 Pro в последней версии Google удалось сместить предыдущего лидера с первого места в ведущей таблице лидеров Chatbot Arena. В рейтинге напрямую сравниваются модели ИИ от десятков тысяч пользователей по разным параметрам — например, по количеству языков, по эффективности или по процессам кодирования.

Gemini, модель искусственного интеллекта Google. Фото: Google

Модель ИИ от Google, которая впервые набрала 1300 баллов, — это Gemini 1.5 Pro в экспериментальной версии с номером 0801. В настоящее время она доступна через Google AI Studio и Gemini API. Тот факт, что Gemini 1.5 Pro теперь смогла явно обогнать GPT-4o на 14 пунктов, показывает, что 2024 год станет переломным для LLM (большие языковые модели). В 2023 году в этой сфере доминировал практически только ChatGPT; в 2024 году конкуренты обгоняют OpenAI.

Помимо Gemini от Google, в рейтинге неожиданно на лидирующих позициях оказалась еще одна модель искусственного интеллекта. Это конечно же Llama 3.1. Она предлагается в открытой (хотя и не полностью) версии, и в принципе может быть загружена и использоваться кем угодно при соблюдении условий использования.

реклама

Создатели Llama хотят конкурировать с проприетарными и платными моделями искусственного интеллекта OpenAI, а Anthropic и Google стремятся переманить как можно больше разработчиков от конкурентов и удержать их.

Llama 3.1 теперь находится на одном уровне с чуть более старыми моделями Gemini и GPT-4, а также с Claude 3.5 Sonnet от Anthropic, но не совсем приближается к топовым моделям от OpenAI и Google (по крайней мере, в этом рейтинге).







Gemini в настоящее время является лучшим инструментом на разных языках, таких как английский, немецкий или французский. Однако этот рейтинг постоянно меняется по мере выпуска новых моделей ИИ. Следует ожидать, что у OpenAI скоро появится с GPT-5 или Sora, а промежуточные версии (1.5 и 3.5 соответственно) у Google и Anthropic также указывают на то, что скоро появятся 2-я или 4-я версии моделей.



