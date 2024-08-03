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kosmos_news
После объявления Intel о сокращении 15 000 сотрудников акции производителя чипов упали на 20%
Intel анонсировала увольнение 15% персонала или около 15 000 сотрудников на фоне отставания в гонке ИИ.

В настоящее время в отрасли производства чипов ведется ожесточенная борьба. Такие компании, как Nvidia, за последние месяцы добились огромного роста цен на акции благодаря буму искусственного интеллекта. Но сейчас некоторые эксперты рассматривают ИИ как пузырь на фондовом рынке, поэтому инвесторы становятся более осторожными. 

Недавно это стоило Nvidia потери значительной рыночной капитализации. Теперь цена акций Intel также резко упала. По данным Financial Times, причиной этого стали объявленные 1 августа планы по сокращению 15 000 рабочих мест.
Производство чипов в Intel. Фото: Intel
Акции компании упали на 20% после закрытия торгов, превысив 10-процентное снижение, наблюдавшееся после последнего отчета о прибылях и убытках. Уверенность Уолл-стрит в способности генерального директора Пэта Гелсингера осуществить свой амбициозный план реструктуризации в очередной раз серьезно подорвана. 

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Гелсингеру удалось помочь компании преодолеть давние недостатки в основных производственных технологиях, но он был менее успешен в восстановлении доли рынка или в удовлетворении растущего спроса на чипы ИИ.

Краткосрочное сокращение капиталовложений и слабые прогнозы на третий квартал вызвали на Уолл-стрит опасения, что Intel сдает позиции таким конкурентам, как AMD и Nvidia. Ожидалось, что компания в полной мере воспользуется преимуществами трехлетних инвестиций Гелсингера. 

Гелсингер заявил, что компания завершила этап «догоняющего развития», необходимый для того, чтобы снова стать более конкурентоспособным, и теперь может лучше согласовывать свои инвестиции с краткосрочными перспективами спроса, что заставляет ее занять более осторожную позицию.

Во втором квартале выручка Intel упала на 1% до $12,8 млрд, что ниже ожидаемых рынком $12,9 млрд. Intel сообщила о прибыли в 2 цента на акцию по сравнению с 13 центами год назад и ниже 10 центов, ожидаемых аналитиками. В третьем квартале компания ожидала выручку в размере от $12,5 млрд до $13,5 млрд и формальный убыток в размере 3 центов на акцию. Рынок ожидал прибыль в размере 13 центов на акцию при доходе около $14,4 млрд.

Слабый прогноз появился через несколько месяцев после того, как Intel получила от Вашингтона обязательство в размере $8,5 млрд в виде прямого финансирования, чтобы укрепить позиции в качестве лидера в полупроводниковой промышленности. США сделали национальным приоритетом необходимость восстановления своего лидерства в производстве чипов. Тем не менее, Intel считает, что находится на правильном пути к восстановлению мирового лидерства в области технологий микросхем к следующему году.

По рыночной капитализации Intel в настоящее время находится на одиннадцатом месте в рейтинге крупнейших компаний-производителей микросхем. Несмотря на недавние потери, Nvidia с большим отрывом остается номером один в этом секторе. Также Intel в рейтинге опережают такие конкуренты, как AMD, Qualcomm и Arm Holdings.

#intel #технологии #искусственный интеллект #акции #чипы
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