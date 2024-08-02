Leica Geosystems присоединяется к ИИ-стартапу Detekt для создания системы обнаружения и определения дорожных повреждений и знаков.

Leica известна, прежде всего, своими дорогими камерами, а в секторе смартфонов — объективами для камер, которые устанавливают, например, Xiaomi или Huawei. Менее известно, что в результате разделения Leica Group возникла Leica Geosystems, одна из ведущих компаний в области мобильных картографических систем. Она уже много лет является частью шведской группы измерительных технологий Hexagon.

Фото: Leica

Венский стартап Enlite AI заключил партнерство с Leica со своим суббрендом Detekt. Целью является автоматическая оценка данных, собранных системами Leica, чтобы, например, обнаружить и определить местонахождение дорожных повреждений и знаков.



«Leica является лидером мирового рынка мобильных картографических систем, которые состоят из камер высокого разрешения, сканеров LiDAR и высокоточных систем позиционирования. Данные, собранные с помощью этих систем, позволяют использовать такие решения, как Google Streetview и функцию Lookaround в Apple Maps», — говорит Клеменс Васнер из Enlite AI.

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До сих пор главной проблемой для клиентов Leica была своевременная оценка этих данных, которые часто составляют несколько терабайт. Целью партнерства теперь является предоставление клиентам Leica аналитического программного обеспечения Detekt, которое позволит им быстрее оценивать данные и открывать новые области бизнеса. Это включает, среди прочего, мониторинг инфраструктуры государственного сектора.

Каждая компания, приобретающая мобильную картографическую систему у Leica, получает лицензию Detekt Trial. Ее можно обновить до полной версии в любое время, аналогично обновлению предустановленному программному обеспечению на ПК. Leica также представит ПО Detekt своим партнерам и клиентам.

Партнерство с Leica произошло через несколько месяцев после того, как Detekt заключила партнерство с голландским стартапом по навигации TomTom. TomTom закупает оборудование у различных производителей, включая Leica, и использует его для сбора миллионов километров мобильных картографических данных каждый год.

До сих пор они применялись только для внутреннего использования, например, чтобы сделать карты еще более подробными. Партнерство с TomTom направлено на оценку этих данных с помощью Detekt и продажу их напрямую операторам автомагистралей, городам и федеральным штатам по всему миру.