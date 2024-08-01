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kosmos_news
Космические телескопы НАСА столкнулись с проблемами из-за сокращения бюджета
Работа космических телескопов «Чандра» и «Хаббл» может быть сильно ограничена в результате предлагаемого сокращения бюджета. Операторы миссии возмущены политикой космического агентства.

По информации Spacenews.com, в США продолжается дискуссия о дальнейшей судьбе космических телескопов «Чандра» и «Хаббл». Причина — бюджетное предложение НАСА на 2025 год, которое, по мнению специально назначенной космическим агентством комиссии, может создать значительные препятствия для получения ценных научных данных.
Фото: НАСА В марте этого года Космическое агентство США опубликовало свой бюджетный проект на следующий год, который включает значительные сокращения программ космических телескопов. Согласно документу, бюджет космического телескопа «Чандра» на данный момент составляет $68,3 млн, тогда как в предложении на 2025 год предполагается лишь $41,1 млн. Стоит добавить, что сокращение наблюдается и в последующие годы. Например, на 2026 год прогнозируется выделение всего $26,6 млн.

В случае с «Хабблом» ситуация несколько лучше, хотя, как отмечают эксперты, сокращение существенно заметно в контексте дальнейшей деятельности телескопа. Сумма, выделенная в бюджете на текущий год, составляет $93,3 млн, на 2025 год — $88,9 млн.

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Дело кажется весьма интересным из-за критики идеи НАСА со стороны членов специальной комиссии, которая была создана самим агентством и ее задачей является представление путей снижения стоимости программы. Роб Кенникатт, астроном из Университета Аризоны и Техасского университета A&M, входящий в комитет, сказал, что в случае с «Чандрой» продолжить миссию с таким бюджетом будет невозможно.

Конечно, сокращения, которые повлияют на дальнейшее получение научных данных, допустимы, но уменьшение бюджета на 40% и запланированные сокращения в последующие годы полностью это исключают. Аналогичные ограничения могут коснуться и космического телескопа «Хаббл», некоторые из его режимов наблюдения могут быть отключены.
Фото: НАСА (nasa.gov) Ситуация сложная не только для упомянутого экспертного комитета, но и для команды диспетчеров миссии, среди которых уже запланированы увольнения в соответствии с бюджетными предположениями НАСА.

Судя по имеющейся информации, будущее космических телескопов остается неясным. На данный момент неизвестно, как будут ограничены их функции и останутся ли они вообще работоспособными. С одной стороны, позиция НАСА понятна. Лунная программа «Артемида» и другие миссии очень дороги, поэтому важно расставить приоритеты. С другой стороны, ни один ученый не хочет, чтобы его работа была завершена.

Космические телескопы «Чандра» и «Хаббл» внесли значительный вклад в получение знаний об эволюции Вселенной. Однако зонды старые. «Чандра» был выведен на орбиту в июле 1999 года космическим кораблем «Колумбия» в рамках миссии STS-93. «Хаббл» же был запущен шаттлом «Дискавери» (STS-31) и ведет наблюдения с апреля 1990 года.

#космос #наса #астрономия #телескоп
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