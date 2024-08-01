Scanway, ведущая компания в области технологий космического наблюдения, будет реализовывать проект SEMOViS совместно с Marble Imaging, финансируемый Европейским космическим агентством в рамках программы InCubed.

В рамках проекта SEMOViS компания Scanway разработает и доставит к демонстрационному микроспутнику два телескопа, в том числе один в видимом диапазоне с разрешением менее 1 метра на пиксель. Телескопы предназначены для будущей системы наблюдения Земли со сверхвысоким разрешением (VHR); партнер — немецкая компания Marble Imaging, с которой Scanway заключила соглашение о сотрудничестве в ноябре прошлого года. Об этом пишет ресурс space24.pl.

Фото: Scanway

Демонстрационный спутник планируется вывести на низкую околоземную орбиту на рубеже 2025 и 2026 годов. Общая сумма финансирования проекта со стороны ЕКА составляет 3,94 миллиона евро, из которых 3,2 миллиона евро выделены Scanway и 0,74 миллиона евро — Marble Imaging. Спутниковую платформу предоставит компания Reflex Aerospace, а Exolaunch будет отвечать за запуск спутника.







«Подписанный контракт на сумму 3,2 млн евро является рекордным контрактом в истории Scanway по реализации нашего самого амбициозного проекта на сегодняшний день. Совместно с Marble Imaging мы намерены разработать первую группировку спутников в Европе, предоставляющую мультиспектральные данные о Земле с очень высоким разрешением — Very High Resolution (VHR). Только одна европейская компания способна предоставить такого рода решения, благодаря чему мы можем значительно расширить группу наших потенциальных клиентов», — заявил Енджей Ковалевски, президент правления Scanway S.A.

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Данные VHR содержат больше информации и деталей, обеспечивая желаемый источник информации по вопросам, связанным с национальной безопасностью, стратегиями, связанными с адаптацией к изменению климата или быстрым реагированием и смягчением последствий стихийных бедствий. Этот тип данных часто поступает от компаний за пределами Европы, что создает ряд рисков в цепочке поставок и доступности.

Вместе с Marble Imaging компания Scanway создает решение, которое обеспечит независимость и автономию Европы посредством простого и бесперебойного доступа к данным VHR. Демонстрационный спутник станет первым, очень важным шагом на пути к этой цели.

Контракт, заключенный Scanway, действителен в течение 2 лет с момента подписания. Ожидаемый Scanway приток средств от реализации контракта составит примерно 1,6 млн евро в 2024 году и примерно 1,6 млн евро в 2025 и 2026 годах.

Демонстрационный спутник будет оснащен телескопом с разрешением (GSD) менее 1 метра на пиксель в видимом диапазоне (VIS), также возможна дооснащение прибором инфракрасного диапазона (SWIR) с разрешением более 10 метров на пиксель. Весь спутник будет весить примерно 100 кг.

Обработка данных будет осуществляться с использованием алгоритмов, разработанных Marble Imaging и Scanway. Полученные данные и анализ станут ценным источником информации для многих клиентов в ЕС и во всем мире. Сотрудничество между компаниями направлено на укрепление европейской индустрии наблюдения Земли.

В рамках проекта, реализуемого для ЕКА, Scanway впервые доставит телескоп с таким разрешением на высоту примерно 500 км. Это технический аспект, который все больше востребован получателями полезной нагрузки по всему миру, и еще одна важная особенность, которая отличает Scanway от конкурентов. Вес спутника около 100 кг также указывает на стратегическое направление по поставке более крупных и тяжелых полезных нагрузок, что очень хорошо вписывается в рыночные тенденции.

Телескоп, который доставят на демонстрационный спутник, будет примерно в 2 раза больше, чем телескоп, который использовали в проекте EagleEye.

Успех миссии станет предвестником запланированного строительства группировки спутников. В рамках миссии Scanway потенциально сможет предоставить телескопы для получения изображений по ориентировочной цене примерно 1,1 миллиона евро за аппарат для получения изображений.