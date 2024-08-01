Устройство с ИИ для стоматологических операций компании Perceptive действует быстрее и предположительно лучше человека.

Мало кто любит ходить к стоматологу — также весьма сомнительно, что идея лечения устройством с искусственным интеллектом что-то изменит. В США впервые стоматологическая операция проводилась таким роботом-стоматологом. Как сообщает 31 июля New Atlas, устройство с ИИ работало в восемь раз быстрее, чем человек-дантист.

Фото: Perceptive

Использовалось устройство от Perceptive. Робот снабжен сканером, который использует световые лучи для создания точной 3D-модели зубов человека. Эта модель содержит всю информацию, включая расположение отдельных нервов. Это означает, что разрушение зубов можно обнаружить примерно с 90-процентной вероятностью.

Перед операцией стоматологи обычно делают рентген, но благодаря световому сканеру в этой потенциально опасной процедуре больше нет необходимости.

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Сообщается, что роботу потребуется всего 15 минут, чтобы установить зубную коронку — процедура, которая обычно занимает 2 часа. Робот сначала обрабатывает зуб (процесс называют фрезеровкой), а затем устанавливает коронку. На следующем видео показан робот в действии:







Робот должен работать точно, даже когда тревожные пациенты двигаются в кресле.

Устройство с ИИ для стоматологических операций. Фото: Perceptive

Считается, что лечение роботом приятнее, чем у настоящего стоматолога, поскольку устройство работает точнее. Устройство также будет работать намного быстрее, чем человек-дантист. Благодаря специальному сканеру повреждение зубов также можно обнаружить раньше.

Использование робота в настоящее время не одобрено. Прежде чем это произойдет, он, безусловно, будет тщательно проверен на предмет его пригодности в качестве реальной замены стоматологу. Процедуры утверждения медицинских изделий особенно длительны. Пока неизвестно, заменит ли робот настоящего стоматолога.