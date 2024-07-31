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kosmos_news
Созданы эффективные солнечные элементы для выработки электроэнергии внутри помещений
Исследователи из Литвы разработали новую солнечную батарею, благодаря которой датчики внутри зданий также могут работать от солнечной энергии.

Места с большим количеством прямых солнечных лучей особенно подходят для установки солнечных батарей для выработки электроэнергии. Совершенно иная ситуация с искусственным освещением, например, создаваемым лампами. Обычно этот свет не преобразуется эффективно в электрическую энергию из-за его ограниченного спектра. 

Литовские исследователи изобрели новую солнечную батарею, которая может делать именно это. Новая ячейка может работать с ограниченным световым спектром искусственного света. Для этого исследователи объединили органический полупроводник с перовскитом. Им удалось достичь эффективности 37 процентов при преобразовании светодиодного света с температурой света 3000 Кельвинов.
Хорошо освещенного рабочего места (1000 люкс) будет достаточно, чтобы солнечная батарея литовских исследователей могла генерировать электроэнергию. Фото: Getty Images/Стефа Николич/ISockphoto.com
Освещенность в лаборатории составляла 1000 люкс — примерно столько же света, сколько можно было бы получить за столом на хорошо освещенном рабочем месте. На улице в довольно пасмурный день примерно так же светло. Для сравнения: летом в солнечный день в тени около 10 000 люкс, а под прямыми солнечными лучами — около 100 000 люкс.

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Однако внутренние солнечные элементы адаптированы для светодиодного освещения в помещении, но на открытом воздухе их эффективность снижается. Там значение составляет всего 19,1 процента, что даже немного ниже, чем у современной фотоэлектрической системы.

«Внутренние фотоэлектрические элементы на основе перовскита можно интегрировать в смартфоны, фонарики и другие электронные устройства. Они могут генерировать электричество при искусственном освещении. Используя технологии Интернета вещей (IoT), это электричество можно применять для повышения эффективности работы устройств и оптимизации энергопотребления», — написала в пресс-релизе Аста Дабулене, ведущий исследователь.

В частности, небольшие датчики, прикрепленные к часам или интеллектуальным измерительным устройствам в доме, в идеале должны питаться от небольшой солнечной батареи. Однако, поскольку в помещениях недостаточно света, в настоящее время приходится использовать батарейки.

Новый солнечный элемент, состоящий из слоя перовскита и соединения тиазола, теперь может изменить ситуацию. Тиазол – это химическое соединение – так называемое ароматическое соединение, содержащее азот и серу, хранящиеся в углеводородных кольцах.

#технологии #солнечные элементы #электроэнергетика
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