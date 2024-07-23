Европейское космическое агентство установило дату запланированной посадки на Луну своего модуля. Argonaut, который сейчас находится на стадии разработки, будет использоваться в основном для перевозки грузов.

Проект спускаемого аппарата Argonaut («Аргонавт») был принят Советом министров ЕКА в 2022 году. По имеющейся информации, космический корабль будет использоваться в основном для перевозки грузов, в том числе продовольствия, роверов, демонстрационных технологий и даже элементов инфраструктуры на лунную базу, то есть генераторов энергии.



В ЕКА отмечают, что спускаемый аппарат сможет приземлиться в любой точке естественного спутника Земли, а миссии должны длиться от недели до месяца.

Фото: ЕКА

Как видно на иллюстрации выше, «Аргонавт» будет состоять из трех компонентов:

посадочного модуля;

интерфейсной платформой, включающей, среди прочего, систему обработки данных (DHS);

целевой полезной нагрузки.

По предположениям ЕКА, «Аргонавт» будет иметь высоту 6 м и диаметр 4,5 м, а вес на Земле составит около 10 тонн. В конечном итоге посадочный модуль доставит на Луну до 2,1 тонны груза.

реклама

На днях Европейское космическое агентство объявило планируемую дату высадки на Луну. Историческое событие для Старого континента должно произойти в 2031 году. Ключом к определению даты, безусловно, стал успешный полет ракеты Ariane-6 («Ариан-6»), который состоялся в июле этого года. «Аргонавт» будет нести Ariane 64, версию с четырьмя ускорителями, прикрепленными к первой ступени.

В проекте спускаемого аппарата «Аргонавт» также участвует компания PIAP Space. Роботизированный манипулятор, созданный в рамках проекта «Макетирование роботизированного манипулятора для лунных миссий» (MANUS), позволит ЕКА выполнять ряд задач, таких как пилотируемые миссии, транспортировка и выгрузка грузов на лунную поверхность. Это устройство также позволит проводить автономные исследования на поверхности Луны без участия астронавтов.

PIAP Space также является основным подрядчиком Европейского космического агентства (ЕКА) в проекте усовершенствованного роботизированного манипулятора TITAN, предназначенного для точных операций на орбите, от проверки и обслуживания спутников до удаления неактивных или поврежденных объектов с орбиты.