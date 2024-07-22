По данным НАСА, на ледяных спутниках Энцелад и Европа могут быть признаки жизни.

В нашей солнечной системе есть несколько мест, где может быть жизнь. Два из них — спутники Европа и Энцелад. Сообщается, что под толстым слоем льда находятся огромные океаны.

Энцелад и Европа. Фото: НАСА

С помощью эксперимента исследователи НАСА обнаружили, что на поверхности этих спутников Юпитера уже можно найти признаки жизни. Исследователям не придется глубоко проникать под поверхность объектов, чтобы найти органические молекулы, такие как аминокислоты.

Фото: НАСА

На самом деле на поверхности двух ледяных спутников ничего не должно выжить. Причина тому – сильная радиация. Её вызывают высокоскоростные частицы в магнитных полях Юпитера и Сатурна, а также такие события, как взрывы звезд. Однако океаны под слоем льда, скорее всего, будут пригодны для жизни. Приливные силы, действующие на океаны через материнскую планету, нагревают воду и, таким образом, могут обеспечить среду обитания.

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Согласно исследованию, на спутнике Юпитера Европе можно будет найти аминокислоты на глубине 20 сантиметров. Выбор региона имеет решающее значение. В высоких широтах на стороне, противоположной Юпитеру, почти не было зафиксировано столкновений метеоритов. Исследователь НАСА Александр Павлов назвал это место лучшим для поиска жизни.

Поиски на спутнике Сатурна Энцеладе должны быть еще проще. По словам Павлова, даже не придется бурить поверхность:

«Эти молекулы выдерживают радиолиз (разложение радиацией) в любой точке поверхности Энцелада».

Молекулы будут лежать на несколько миллиметров ниже поверхности. В своем эксперименте исследователи использовали аминокислоты, поскольку они являются строительными блоками для белков и, следовательно, для жизни. Их могли перенести на поверхность гейзеры на обоих спутниках.

Команда ученых смешала аминокислоты со льдом при температуре -196 °C. Их поместили в запечатанные вакуумные флаконы и бомбардировали гамма-лучами. Кроме того, тем же методом мертвые бактерии подвергались воздействию условий, которые есть на спутниках.

Космический аппарат Кассини собрал данные из паров Энцелада. Фото: НАСА/Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института

Эксперимент позволил определить, как долго аминокислоты сохраняются на поверхности. Учёные разработали «константу радиолиза», которая определяет глубину бурения, на которой все еще можно найти по крайней мере 10% аминокислот. Учитывались концентрация радиации и возраст поверхности льда.

Эксперимент показал, что дольше всего аминокислоты выживают в микроорганизмах. Исследователи подозревают, что бактерии не позволяют аминокислотам образовывать новые химические соединения в результате радиации и тем самым разрушаться.

В ходе эксперимента бомбардировали ледяные аминокислоты гамма-излучением. Источник изображения: Candace Davison

Кроме того, было проверено, как аминокислоты реагируют на удары метеорита. Для этого их смешивали с соответствующими частицами пыли, которые в результате столкновений распространялись по поверхности. Было показано, что биологические аминокислоты там расщепляются быстрее, чем в чистом льду. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astrobiology.

Поэтому команда НАСА рекомендует отправлять роботов в регионы Энцелада и Европы, которые в значительной степени защищены от ударов метеоритов. В рамках проектов JUICE и Europa Clipper ЕКА и НАСА в настоящее время запустили соответствующие зонды к спутникам Юпитера. Они предназначены для предоставления дополнительной информации. В настоящее время нет миссий по высадке на эти спутники.