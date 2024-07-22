Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
НАСА: Доказательства жизни можно легко найти на ледяных спутниках Юпитера
По данным НАСА, на ледяных спутниках Энцелад и Европа могут быть признаки жизни.

В нашей солнечной системе есть несколько мест, где может быть жизнь. Два из них — спутники Европа и Энцелад. Сообщается, что под толстым слоем льда находятся огромные океаны.
Энцелад и Европа. Фото: НАСА

С помощью эксперимента исследователи НАСА обнаружили, что на поверхности этих спутников Юпитера уже можно найти признаки жизни. Исследователям не придется глубоко проникать под поверхность объектов, чтобы найти органические молекулы, такие как аминокислоты.
Фото: НАСА
На самом деле на поверхности двух ледяных спутников ничего не должно выжить. Причина тому – сильная радиация. Её вызывают высокоскоростные частицы в магнитных полях Юпитера и Сатурна, а также такие события, как взрывы звезд. Однако океаны под слоем льда, скорее всего, будут пригодны для жизни. Приливные силы, действующие на океаны через материнскую планету, нагревают воду и, таким образом, могут обеспечить среду обитания.

реклама

Согласно исследованию, на спутнике Юпитера Европе можно будет найти аминокислоты на глубине 20 сантиметров. Выбор региона имеет решающее значение. В высоких широтах на стороне, противоположной Юпитеру, почти не было зафиксировано столкновений метеоритов. Исследователь НАСА Александр Павлов назвал это место лучшим для поиска жизни.

Поиски на спутнике Сатурна Энцеладе должны быть еще проще. По словам Павлова, даже не придется бурить поверхность: 

«Эти молекулы выдерживают радиолиз (разложение радиацией) в любой точке поверхности Энцелада». 

Молекулы будут лежать на несколько миллиметров ниже поверхности. В своем эксперименте исследователи использовали аминокислоты, поскольку они являются строительными блоками для белков и, следовательно, для жизни. Их могли перенести на поверхность гейзеры на обоих спутниках.

Команда ученых смешала аминокислоты со льдом при температуре -196 °C. Их поместили в запечатанные вакуумные флаконы и бомбардировали гамма-лучами. Кроме того, тем же методом мертвые бактерии подвергались воздействию условий, которые есть на спутниках.

Космический аппарат Кассини собрал данные из паров Энцелада. Фото: НАСА/Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института
Эксперимент позволил определить, как долго аминокислоты сохраняются на поверхности. Учёные разработали «константу радиолиза», которая определяет глубину бурения, на которой все еще можно найти по крайней мере 10% аминокислот. Учитывались концентрация радиации и возраст поверхности льда.

Эксперимент показал, что дольше всего аминокислоты выживают в микроорганизмах. Исследователи подозревают, что бактерии не позволяют аминокислотам образовывать новые химические соединения в результате радиации и тем самым разрушаться.
В ходе эксперимента бомбардировали ледяные аминокислоты гамма-излучением. Источник изображения: Candace Davison
Кроме того, было проверено, как аминокислоты реагируют на удары метеорита. Для этого их смешивали с соответствующими частицами пыли, которые в результате столкновений распространялись по поверхности. Было показано, что биологические аминокислоты там расщепляются быстрее, чем в чистом льду. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astrobiology.

Поэтому команда НАСА рекомендует отправлять роботов в регионы Энцелада и Европы, которые в значительной степени защищены от ударов метеоритов. В рамках проектов JUICE и Europa Clipper ЕКА и НАСА в настоящее время запустили соответствующие зонды к спутникам Юпитера. Они предназначены для предоставления дополнительной информации. В настоящее время нет миссий по высадке на эти спутники.

#космос #наса #земля #астрономия #спутники #юпитер
+
Написать комментарий (0)
Инженеры ЕКА починили космический телескоп Gaia с помощью обновления ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
10
Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
39
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
В следующем году миллиарды укороченных Google URL-адресов перестанут работать
+
Windows 11 слишком активно призывает пользователей подписаться на облачный сервис Onedrive
4
Инновационная логистика на передовой: Российские военные внедряют дроны для доставки горючего
1
Материнская плата ASUS X870E получит эксклюзивные функции BIOS
4
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Информатор обнародовал подробности о периоде запуска Sony PlayStation 5 Pro
+
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Подтверждено ещё одно камео члена Людей Икс для фильма "Дэдпул и Росомаха"
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
В сеть утекла возможная дата выхода Sony PlayStation 5 Pro
+
Атака на Тель-Авив и роль хуситов
1
Intel представила новые процессоры 14-го поколения без эффективных ядер
5
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
1

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
18
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
37
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
18
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
5
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
16
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

Red Chimbacket
18:00
погодь у него на серии побито, потом будет статья итого
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Sammie Vanhalen
17:58
В части про Control нифига не понятно. Тестил в win7? А как у тебя vkd3d должно было заработать, если в 7 dx12 не поддерживается? А тесты в линуксе где? Сводная таблица производительности в равных усл...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
sidreshot
17:57
Можно сказать что вот сегодня у меня кейс использования конкретный. Сделай файлохранилище на 4х дисках с возможностью отказа 2х без потери данных, а также чтобы оно могло реплицироваться куда то без п...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Dark_Cloud
17:54
https://youtu.be/mVpojkcraN8
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
Red Chimbacket
17:50
да вроде был, но исчезающе мало... вообще большинство афторов статей озабоченны только играми при тестировании ПК. Все застряли в детстве? ....
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Hronysen
17:49
Да вроде у автора имеются статьи про софт на линуксе.
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Red Chimbacket
17:49
так вот и вопрос ? больше нечего сравнивать? куда остальной софт пропал, или просто вопрос компетенции...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Hronysen
17:46
А для кого заголовок статьи?
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Red Chimbacket
17:43
Почему у всех использование ПК скукожилось до игрушек? а у данного писателя в основном малоинтересное анимешное низкосортное...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Red Chimbacket
17:41
можете не играть, кто использует линукс не задает вопрос зачем, это осознанный выбор...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем