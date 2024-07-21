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kosmos_news
На Луне обнаружена огромная пещера, пригодная для создания лунной базы
После более детального анализа лунной поверхности исследователи сделали важное открытие - это яма, ведущая в большую пещеру под поверхностью. И это может быть важно для будущих лунных миссий.

Несколько космических агентств уже много лет работают над планами создания лунной базы. Теперь планы могут снова измениться после открытия на лунной поверхности. Вместо строительства базы непосредственно на поверхности Луны подземная пещера могла бы обеспечить значительно большую защиту для астронавтов.
Пещера на Луне может помочь будущим лунным миссиям

Пещера под лунной поверхностью была обнаружена исследователями с помощью инструмента LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) НАСА, сообщает The Guardian. Она расположена в так называемом Море Спокойствия, и попасть туда, вероятно, можно напрямую через яму на поверхности. На глубине около 150 метров под поверхностью пещера простирается на 80 метров и имеет ширину около 45 метров.

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Исследователи предполагают, что это лавовый туннель, который, конечно, сейчас пуст. Благодаря своему расположению и размеру пещера может стать важной для будущих лунных миссий. В пещере астронавты могли бы найти защиту от температур и суровых условий Луны. В будущем можно было бы даже предположить, что в пещере можно будет построить полноценную лунную базу.

Леонардо Каррер, ведущий автор исследования, рассказывает: «Основное преимущество пещер заключается в том, что они обеспечивают структурные требования базы без необходимости проведения сложных строительных работ. Однако для их использования все равно придется принять некоторые меры предосторожности». 

Для этого, среди прочего, потребуются системы предупреждения о сейсмической активности и несколько изолированных зон, куда астронавты смогут укрыться в случае обрушения.

Вопрос о том, как люди попадут в пещеру, еще требует выяснения. Пещера уходит вглубь на 125 метров. На краю входа есть рыхлая лунная порода, которая при движении падает в глубину и поэтому может поставить под угрозу инфраструктуру и людей в пещере.

#космос #луна #астрономия
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