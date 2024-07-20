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kosmos_news
Китай хочет направить зонд и отклонить от своего курса астероид в 2030 году
Китай хочет направить зонд на астероид и проанализировать последствия удара. Ученые из НАСА и ЕКА также отмечают угрозу объектов, которые неожиданно пролетают рядом с Землей.

Китай планирует миссию по защите нашей планеты от астероидов. Астероид размером 30 метров сначала будет исследован и, наконец, отклонен от своего курса. Цель испытания — показать, можно ли отразить объекты, которые могут быть опасны для Земли.

В новой статье в журнале «Journal of Deep Space Exploration» Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает, что к 2030 году отправит два зонда к астероиду (NEO) 2015 XF261. Согласно базе данных Лаборатории реактивного движения НАСА, последний раз объект пролетал мимо Земли 9 июля на расстоянии 50 миллионов километров и скорости 42 000 км/ч.
Траектория астероида 2015 XF261. Изображение: НАСА/Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института

Сначала физические свойства XF261 2015 года будут анализироваться в течение 3–6 месяцев. Для этого зонд оснащен 3D-лазерными детекторами, камерами, радарами и детекторами частиц пыли. Эти инструменты определяют форму, размер, строение и состав астероида.

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Как только анализ будет завершен, второй зонд врежется в астероид, заставив его отклониться от траектории. Первый зонд будет изучать последствия запуска еще 12 месяцев.

Китай не первая страна, проводящая такое испытание. НАСА уже успешно отклонило астероид-спутник Диморфос от его траектории с помощью зонда DART. Зонд был направлен в астероид. В октябре 2024 года ЕКА отправит к Диморфосу зонд под названием HERA, который более детально проанализирует миссию НАСА.

Несколько дней назад Европейское космическое агентство также объявило о миссии на астероид Рамзес (Rapid Apophis Mission for Space Safety). Зонд будет отправлен к астероиду 99942 Апофис, когда он пролетит близко к Земле в 2029 году. Он анализирует форму, поверхность, орбиту, вращение и ориентацию астероида. Это определит, изменят ли астероид силы, действующие на Апофис во время близкого пролета Земли.

Опасность неожиданно приближающихся к планете астероидов все чаще волнует астрофизиков. Год назад, 13 июля 2023 года, гигантский астероид под названием 2023 NT1 максимально приблизился к Земле. Его не заметили раньше, потому что он приблизился к Земле со стороны Солнца.

Точно так же Челябинский метеорит оставался незамеченным, пока в феврале 2013 года не упал, выпустив ударную волну. Сотни людей получили ранения, в основном из-за того, что ударная волна разбила стекла и повредила стены зданий. При весе 12 000 тонн это был самый крупный из известных метеоров за более чем 100 лет.

По данным Forbes, 2023 NT1 был в три раза больше. Диаметр составлял около 60 метров. Расстояние до Земли, когда он перелетал мимо планеты, вероятно, составляло около 60 000 километров.

К счастью, астероид не столкнулся с нашей планетой, а просто пролетел мимо. То, что он так долго оставался незамеченным, показывает уязвимость человечества перед такими угрозами. Поэтому к концу десятилетия НАСА хочет закрыть этот пробел с помощью миссии NEO Surveyor и предложить более совершенные меры для планетарной защиты.

С другой стороны, через несколько лет ЕКА хочет использовать NEOMIR, систему раннего предупреждения об астероидах, приближающихся к Земле.

#китай #космос #астероид
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