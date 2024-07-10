Миссия Polaris Dawn на околоземную орбиту с космическими туристами на борту на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon состоится в конце июля.

Миссия Polaris Dawn может стартовать в ближайшие недели. Представители проекта заявили, что это историческое событие состоится в конце июля этого года. Это будет первый в истории туристический полет в космос, который включает в себя и выход в открытый космос.







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Американский миллиардер Джаред Айзекман в сотрудничестве с SpaceX планирует выполнить историческую для космической отрасли миссию. В рамках Polaris Dawn система запуска Falcon 9 доставит капсулу Crew Dragon с экипажем из четырех человек на низкую околоземную орбиту (НОО), где они проведут несколько дней. Члены экипажа, которые не являются профессиональными астронавтами, проведут на орбите более 30 экспериментов, а также совершат первый в истории туристических космических полетов выход в открытый космос.

Последняя информация показывает, что это экстраординарное событие начнется в ближайшие недели, поскольку представители проекта объявили в социальных сетях, что миссия стартует не ранее 31 июля этого года. SpaceX пока официально не подтвердила эту дату, но уже некоторое время компания указывала, что это может произойти летом 2024 года.

Экипаж миссии Polaris Dawn будет доставлен на высоту около 700 км, что также станет самым дальним пилотируемым полетом со времен лунных миссий «Аполлон». Участники миссии также будут находиться на 300 км выше Международной космической станции, которая вращается на высоте 400 км. Это будет первая из трех запланированных миссий программы Polaris.

Первая миссия программы Polaris направлена на проведение исследований, связанных с воздействием космических полетов и космического излучения на организм человека. Вторая миссия будет включать попытку модернизации космического телескопа Хаббл. О третьей миссии пока нет никаких подробностей.

Стоит отметить, что для выхода в открытый космос будут использоваться специальные костюмы от SpaceX, которые были представлены в мае этого года. В ближайшем будущем они заменят используемые в настоящее время скафандры для внутрикорабельной деятельности (IVA), которые носят члены экипажа капсулы Dragon во время полетов на Международную космическую станцию.