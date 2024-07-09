Украина попыталась захватить стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Но эта акция имела неприятные последствия.

Сообщается, что Украина попыталась захватить российский истребитель Ту-22М3. Однако угону стратегического сверхзвукового бомбардировщика помешала ФСБ.







реклама «Украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика и доставить бомбардировщик на Украину», — сообщила ФСБ на своем сайте в понедельник, 8 июля.

Сообщается, что Украина связалась с российским пилотом через Telegram. За угон истребителя российскому пилоту Ту-22М3 пообещали 3 миллиона долларов и итальянское гражданство.

Украинская спецслужба СБУ не комментировала сообщения. В ФСБ утверждают, что российский пилот не воспользовался предложением и сообщил об инциденте своему начальству. В ФСБ также заявили, что тогда была получена информация, полезная для атак на украинский аэродром Озерное к западу от Киева. Воздушная тревога была объявлена рано утром в понедельник в Житомирской области, где расположен аэропорт. Таким образом, акция по вербовке пилота истребителя имела неприятные последствия для самого противника.

Ту-22 был разработан в 1960-х годах на территории Советского Союза и совершил свой первый полет в 1969 году, а всего к 1993 году было выпущено 497 истребителей.

Модернизированная версия Ту-22М3 может развивать скорость до 1,88 Маха (около 2320 км/ч) и летать на высоте 13 300 метров. Дальность четырехместного бомбардировщика оценивается в 7000 километров.

Ту-22М3 запускает, в частности, гиперзвуковые ракеты Х-47 «Кинжал». Машины также используются для запуска старых сверхзвуковых ракет Х-22 и Х-32. Ту-22М3 может нести и ядерное оружие.