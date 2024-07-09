Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Испытательная группа НАСА рассказала о смоделированном путешествии на Марс
НАСА изучает, как ведут себя члены экипажа в ограниченном пространстве и что это значит для психического и физического здоровья астронавтов, отправляющихся на Марс.

Известно, что НАСА хочет отправить людей на Марс и за его пределы. Длительные путешествия в космосе представляют собой проблемы не только технического, но и психологического характера. Как члены экипажа справляются с длительной изоляцией? И как они в маленьком пространстве смогут так долго уживаться друг с другом?
Команда НАСА после миссии: Пиюми Виджесекара, Шариф Аль Ромаити, Джейсон Ли и Стефани Наварро. Фото: НАСА
Космическое агентство США исследует подобные вопросы в рамках миссии HERA (Human Exploration Research Analog). Это программа исследований человека.

Очередная такая миссия недавно подошла к концу. По данным НАСА, четыре испытуемых покинули капсулу Космического центра Джонсона в Хьюстоне через 45 дней. Объектами испытаний стали ученый Джейсон Ли, Стефани Наварро из ВВС, пилот Шариф Аль Ромаити и исследователь НАСА Пиюми Виджесекара.

реклама

Чтобы симуляция выглядела реалистичной до самого конца, перед выходом из капсулы экипажу показали видеозапись приземления корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида I».

Команде приходилось выполнять оперативные задачи, подобные тем, которые возникают в реальных космических полетах. Конечно, без дополнительных проблем, связанных с отсутствием или уменьшением гравитации. Они летали над поверхностью Марса с помощью дронов виртуальной реальности и моделировали полеты в космос.

Во время своей миссии испытуемые приняли участие в 18 медицинских исследованиях. Речь шла не только о физических параметрах, но и о психологических и поведенческих анализах. Основное внимание уделялось командной динамике и «интерфейсам между людьми и системами», как выразилось НАСА.

За три дня до окончания миссии HERA два члена экипажа ответили на вопросы 200 студентов. Пиюми Виджесекара и Шариф Аль Ромаити пообщались онлайн с аудиторией в Космическом центре в Хьюстоне из своей капсулы.

Как они рассказали, совместное питание на борту было очень важно. Команда знакомилась, смеялась и обменивалась историями. «Проводить время с членами своей команды, узнавать их и внимательно слушать» — таков был рецепт успеха Пиюми Виджесекара.

Команда вырастила в капсуле Салат латук на гидропонике и взяла с собой в качестве «домашних животных» четырех креветок. Если бы оборудование сломалось, экипаж мог бы воссоздать его с помощью 3D-принтера.

Хорошая командная работа была необходима, в том числе, для связи с внешним миром. Кстати, связь с центром была адаптирована к реальным условиям возможной миссии на Марс. Чем дальше капсула находилась от Земли, тем больше была задержка связи. У Марса задержка составила пять минут.

Шариф Аль Ромаити подчеркнул важность личных вещей и книг, которые каждому испытуемому разрешалось брать с собой.

Завершенная миссия стала второй симуляцией в рамках программы HERA в 2024 году.

#космос #наса #марс
+
Написать комментарий (0)
NASA успешно завершило симуляцию экспедиции на Марс
Европейская ракета-носитель Ariane 6 готова к полету
Конкуренты SpaceX выступили против планов компании Илона Маска запускать 120 Starship в год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
9
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
7
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
В Google пришли к выводу, что ИИ производит наибольшее количество дезинформационного контента
+
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
2
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
7
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
11
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
+
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
+
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
1
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
2

Популярные статьи

Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
29
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
13
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Windows XP в 2024 году - Часть 1
22
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
48
Мое мнение о Pixel 7 Pro
3
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
7
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
3
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
1

Сейчас обсуждают

Сергей Новиков
11:09
Уже неделю назад обновился
Samsung Galaxy A55 стал первым телефоном бренда, получившим июльское обновление Android
Q-Tuzoff
11:07
Хоть бы цены расписал именно на вторичке. А то рекламы яндекса напихал и рад.
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
tolya21
11:07
До сих пор сижу на Киндле 4, если не ошибаюсь. Покупал в 2013 году за 2700 или около того. Самая окупившая покупка в моей жизни.
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
VladTag
11:07
ЦБ РФ внедряет новый этап тестирования цифрового рубля
Nvidia Hater
11:06
скриншотик спрец в движухе делал.чтоб твоя мазня не так убого смотрелась
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
tolya21
11:06
Собрал весь бесполезный мусор
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
Nvidia Hater
11:05
ты на своей в реальных 4к запусти и посмотри слайдшоу с 5-кадрами а не dlsdr подрубай.такое убожество ты что слов нет.я лучше с 70 кадрами с сглаживанием fsr пройду и полной ультре в настройках чем во...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Игорь Быков
11:00
Ну интел долю имеет тупо благодаря встройкам, ее дискреток даже на полпроцента не будет.
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Arhon
10:53
А какими именно частями Польши планируется перехват? Предлагаю начать с хаба НАТО в Жешуве :)
Соглашение между Польшей и Украиной предусматривает перехват российских ракет Польшей
Nvidia Hater
10:47
выше 50 уже норма.40 реально лаги
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем