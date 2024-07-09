НАСА изучает, как ведут себя члены экипажа в ограниченном пространстве и что это значит для психического и физического здоровья астронавтов, отправляющихся на Марс.

Известно, что НАСА хочет отправить людей на Марс и за его пределы. Длительные путешествия в космосе представляют собой проблемы не только технического, но и психологического характера. Как члены экипажа справляются с длительной изоляцией? И как они в маленьком пространстве смогут так долго уживаться друг с другом?

Команда НАСА после миссии: Пиюми Виджесекара, Шариф Аль Ромаити, Джейсон Ли и Стефани Наварро. Фото: НАСА

Космическое агентство США исследует подобные вопросы в рамках миссии HERA (Human Exploration Research Analog). Это программа исследований человека.

Очередная такая миссия недавно подошла к концу. По данным НАСА, четыре испытуемых покинули капсулу Космического центра Джонсона в Хьюстоне через 45 дней. Объектами испытаний стали ученый Джейсон Ли, Стефани Наварро из ВВС, пилот Шариф Аль Ромаити и исследователь НАСА Пиюми Виджесекара.

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Чтобы симуляция выглядела реалистичной до самого конца, перед выходом из капсулы экипажу показали видеозапись приземления корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида I».

Команде приходилось выполнять оперативные задачи, подобные тем, которые возникают в реальных космических полетах. Конечно, без дополнительных проблем, связанных с отсутствием или уменьшением гравитации. Они летали над поверхностью Марса с помощью дронов виртуальной реальности и моделировали полеты в космос.

Во время своей миссии испытуемые приняли участие в 18 медицинских исследованиях. Речь шла не только о физических параметрах, но и о психологических и поведенческих анализах. Основное внимание уделялось командной динамике и «интерфейсам между людьми и системами», как выразилось НАСА.

За три дня до окончания миссии HERA два члена экипажа ответили на вопросы 200 студентов. Пиюми Виджесекара и Шариф Аль Ромаити пообщались онлайн с аудиторией в Космическом центре в Хьюстоне из своей капсулы.

Как они рассказали, совместное питание на борту было очень важно. Команда знакомилась, смеялась и обменивалась историями. «Проводить время с членами своей команды, узнавать их и внимательно слушать» — таков был рецепт успеха Пиюми Виджесекара.

Команда вырастила в капсуле Салат латук на гидропонике и взяла с собой в качестве «домашних животных» четырех креветок. Если бы оборудование сломалось, экипаж мог бы воссоздать его с помощью 3D-принтера.

Хорошая командная работа была необходима, в том числе, для связи с внешним миром. Кстати, связь с центром была адаптирована к реальным условиям возможной миссии на Марс. Чем дальше капсула находилась от Земли, тем больше была задержка связи. У Марса задержка составила пять минут.

Шариф Аль Ромаити подчеркнул важность личных вещей и книг, которые каждому испытуемому разрешалось брать с собой.

Завершенная миссия стала второй симуляцией в рамках программы HERA в 2024 году.