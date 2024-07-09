После долгой задержки и некоторых проблем Европа 9 июля готовится вернуться в космос, запустив ракету-носитель.

Новая европейская ракета-носитель Ariane 6 должна отправиться в космос поздно вечером 9 июля. В своем первом полете Ariane запустит в космос 6 небольших спутников (так называемых кубсатов, CubeSat) и проведет эксперименты. Всего на борту находится 17 аппаратов. Поскольку существует риск их уничтожения, в этот раз важные грузы не перевозятся.

Испытание ракеты Ariane 6

Например, аппарат Nyx Bikini предназначен для сбора данных, которые позволят лучше узнать, как объекты сгорают в атмосфере Земли. Камера YPSat предназначена для съемки всего полета до входа в атмосферу, а небольшой кубсат НАСА CURIE предназначен для измерения радиоволн от Солнца, которые обнаруживаются ионосферой Земли.

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Окно запуска первого полета Ariane 6 начинается в 20:00 по центральноевропейскому времени (21:00 МСК) 9 июля и заканчивается в полночь. Трансляция на YouTube-канале ЕКА начнется в 19.30.

С момента последнего запуска Ariane 5 в июле 2023 года у Европы не было ни одной ракеты, готовой к полету. Меньшую Vega-C пришлось переоборудовать после неудачного коммерческого полета в 2022 году, и она до сих пор не взлетела снова. На самом деле предполагалось, что Ariane 6 будет запущена в 2020 году. Два года назад директор ЕКА Йозеф Ашбахер говорил о «серьезных технических недостатках» и «несостоятельном графике».

Первый рейс неоднократно переносился. В ЕКА теперь уверены, что ракета готова к успешному первому полету.







«Риск полного или частичного отказа присутствует при любом запуске ракеты, и тем более при первом полете, когда многие компоненты новой ракеты впервые подвергаются реальным условиям полета», — подтверждает Вернер Балог, руководитель отдела космической транспортной политики и коммуникаций ЕКА.

Несмотря на множество испытаний на Земле, не все возможные ошибки удается полностью смоделировать, поэтому остаточный риск сохраняется. Если во время первого полета произойдет неисправность, будет создана независимая комиссия по расследованию, чтобы определить точную причину ошибки, разобраться в ней и принять меры для предотвращения ее в будущем.

Если старт пройдет успешно, первый коммерческий полет Ariane 6 должен состояться уже в этом году. Еще два запуска планируется провести в 2025 году, а восемь пусков запланированы на 2026 год. С 2027 года можно будет совершать 10 рейсов в год.

Ariane является прямым конкурентом Falcon 9 от SpaceX. Однако, поскольку ракета частной компании имеет многоразовые ускорители, она может взлетать гораздо чаще. В 2023 году было совершено 96 успешных пусков, что составило 43% всех запусков ракет в мире.

В отличие от частной компании SpaceX, Европа занимается научной деятельностью. 25% рейсов предназначены для научных исследований. Остальные полеты будут коммерческим и предназначены, среди прочего, для запуска спутников конкурента Amazon Starlink Kuiper. Глава Amazon Джефф Безос уже забронировал с этой целью 18 рейсов.

Обычно ракета доставляет всю полезную нагрузку либо на низкую околоземную орбиту (НОО), либо на более далекую геостационарную переходную орбиту (ГТО). Ariane 6 может сделать это за один полет. Кроме того, тяги системы хватит и для полетов на Луну.

Фото: ЕКА

Ракета будет доступна в двух вариантах: Ariane 62 с двумя ускорителями и Ariane 64 с четырьмя ускорителями.