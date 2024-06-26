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kosmos_news
Марсоход Perseverance обнаружил странный камень, который поможет узнать о формировании Марса
Исследователи НАСА описывают этот камень как уникальный геологический объект.

Уникальный марсианский камень приводит в восторг исследователей. Необычный объект может предложить интересные подсказки о формировании поверхности Марса.
Фото: НАСА
Марсоход Perseverance обнаружил камень на «горе Уошберн» — холме, усеянном огромными валунами. «В этом районе очень много уникальных объектов с точки зрения геологии», — говорит исследователь Брэд Гарчински из Университета Западного Вашингтона в Беллингеме.
Фото: НАСА
Некоторые найденные там типы камней никогда раньше не были обнаружены на Марсе. Но особое впечатление на исследователей произвел белый валун. Камень шириной 45 см и высотой 35 см выделяется своим светлым цветом и черными крапинками. Из-за того, где он был найден, его назвали «Атоко-Пойнт». Согласно анализам, проведенным SuperCam и Mastcam-Z марсохода Perseverance, порода состоит из пироксена и полевого шпата.

Как он оказался на горе Уошберн, до сих пор неясно — состав скалы существенно отличается от состава найденного камня.

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Некоторые ученые подозревают, что камень образовался в подземном магматическом пласте. Другие эксперты подозревают, что камень был давным-давно перенесен на свое нынешнее место бушующей рекой.

Однако исследователи уверены: «Атоко-Пойнт» — первый камень такого типа, обнаруженный на Марсе, но не последний.

Марсоход Perseverance уже многое повидал во время своих исследований на Красной планете. Увлекательные скальные образования так же важны, как и пылевые вихри. Находка камня «Атоко-Пойнт» действительно уникальна, но пару лет назад ровер столкнулся с более неожиданной находкой: мусором.

Кусок фольги, который Perseverance нашел лежащим на камне, мог остаться после спуска самого марсохода. В частности, это могла быть система реактивного спуска, с помощью которой Perseverance приземлился на Красной планете в 2021 году. Представитель НАСА сказал СМИ, что этот кусок определенно был из термоодеяла. Неясно, из какой части космического корабля он конкретно вырван. Парашют упал на Марс в 2 километрах от места посадки. Возможно, элементы от него сдуло ветром.

#космос #марс #марсоход #perseverance
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