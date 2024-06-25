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kosmos_news
Китай впервые доставил на Землю образцы с обратной стороны Луны
Сообщается, что образцы содержат вулканические породы возрастом 2,5 миллиарда лет – возможно, это части упавших метеоритов.

Капсула китайского космического корабля «Чанъэ-6» вернулась с Луны на Землю во вторник, 25 июня. Это первый случай, когда образцы горных пород были доставлены с обратной стороны Луны на поверхность Земли.
Китайский зонд впервые доставил на Землю образец с обратной стороны Луны Согласно репортажу китайского государственного телевидения, капсула сначала несколько минут спускалась на парашюте, а затем, наконец, упала в степях Внутренней Монголии — «точно» в месте, предназначенном для приземления, как сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».


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С возвращением капсулы на Землю Китай успешно завершил свою шестую лунную миссию с 2007 года. Совсем недавно «Чанъэ-5» доставил на Землю несколько образцов с видимой части Луны для исследования в 2020 году. В 2019 году луноход «Чанъэ-4» впервые приземлился на обратной стороне Луны и исследовал там местность.

«Чанъэ-6» стартовал с китайского космодрома на тропическом острове Хайнань 3 мая. Посадочный модуль приземлился на Луне 2 июня, а затем начал собирать образцы горных пород. Их перевезли обратно на главный космический корабль с помощью взлетного модуля, который, наконец, доставил образцы на Землю. В общей сложности миссия продлилась, как и планировалось - 53 дня.

Китай уже транспортировал различные образцы пород с Луны на Землю в рамках двух разных миссий. Ранее США и Советский Союз добились этого в 1960-х и 1970-х годах. Однако впервые на борту оказались образцы с обращенной от Земли стороны Луны, благодаря чему ученые надеются получить новое представление об истории формирования спутника нашей планеты.

Сторону, обращенную от Земли, также называют «тёмной стороной Луны». Этот термин прижился в поп-культуре, но технически правильным является обозначение этого региона как «обратная сторона Луны».

Основываясь на геологических особенностях места посадки в Южном полюсе Луны – бассейне Эйткен (SPA), исследователи предполагают, что возвращенные образцы будут состоять из вулканической породы возрастом 2,5 миллиарда лет. В образцах также могли содержаться следы предыдущих ударов метеорита.

Между стороной Луны, обращенной к Земле, и стороной, удаленной от планеты, существуют «значительные различия» с точки зрения толщины коры, вулканической активности и состава почвы, пишет геолог Юэ Цзунъюй из Китайской академии наук в научном журнале The Innovation («Инновация»). Образцы со следами метеоритов в конечном итоге могут предоставить не только информацию об эволюции Луны, но и новое понимание формирования всей внутренней части Солнечной системы, объяснил Юэ.

Уже готовятся дальнейшие китайские лунные миссии. Китайская миссия «Чанъэ-7», запланированная на 2026 год, направлена на лучшее исследование окружающей среды на южном полюсе Луны.

Конечная цель китайцев — доставить своих астронавтов на поверхность Луны к 2030 году и построить форпост на спутнике Земли.

Недавно НАСА снова пришлось отложить свою лунную программу из-за проблем с ракетой и космическим кораблем. Американцы сейчас планируют высадку человека на Луну в сентябре 2026 года. 

После десятилетий затишья Луна снова стала интересна нескольким космическим державам, в том числе потому, что, как полагают, там находится важное сырье. Кроме того, миссии считаются технически очень сложными и потому престижными для космических держав.

#китай #космос #луна
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