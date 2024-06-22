Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Самая тяжелая в мире планирующая бомба России, вероятно, была сброшена с Ту-22
Ту-22 может нести две планирующие бомбы ФАБ-3000 М54 в отсеке вооружения.

СМИ сообщили, что Россия впервые применила самую тяжелую в мире планирующую бомбу ФАБ-3000 М54 (принадлежит к классу бомб весом 3000 кг). Согласно последним данным, ни в США, ни в Китае нет аналогов такому мощному оружию.

Какой самолет использовался для сброса ФАБ-3000 М54, неизвестно. Военные эксперты рассматривают несколько вариантов. По грузоподъемности многие российские истребители могли бы использовать ФАБ-3000 М54 – но крепления вооружения (узлы подвески) у самолетов должны быть рассчитаны на большой вес. Истребитель-бомбардировщик Су-34 может сбрасывать ФАБ-1500. Обычно Су-34 не несет вооружения массой более 2 тонн каждое. Значит, этот вариант отпадает.

Есть версия, что ФАБ-3000 М54 была сброшена самолетом МиГ-31К. МиГ-31К используется для запуска гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал» массой 4,3 тонны. Имея практический потолок 25 км и скорость до 2,83 Маха, он также обеспечит хорошую высоту и скорость, чтобы обеспечить ФАБ-3000 М54 достаточную дальность полета.

реклама

Однако очевидным выбором для сброса ФАБ-3000 М54 считается бомбардировщик Ту-22. В отсеке вооружения он может нести две ФАБ-3000 М54. Впрочем, неизвестно, может ли истребитель нести две бомбы, когда к ним прикреплен комплект УМПК. Может быть, в отсек поместится только одна ФАБ-3000, а то и вообще ни одной, если из-за УМПК бомба будет слишком длинной.
Ту-22

В настоящее время в России имеется 58 действующих Ту-22. Операция так близко к линии фронта с использованием оружия, которое, возможно, не было полностью испытано, кажется рискованной.


Именно по этой причине о бомбардировщике Ту-160, из которых, как сообщается, в настоящее время находятся в боевой готовности 15 самолетов, вероятно, не может быть и речи.

Хотя в эксплуатации находится 47 единиц Ту-95, такой самолет не мог быть пригоден для сброса тяжелой планирующей бомбы из-за своей низкой скорости: она могла достигать лишь 0,75 Маха.

Значит, логически предположить, что речь все-таки идет о самолете Ту-22.

Военные аналитики сомневаются в полезности ФАБ-3000 М54. Малая дальность и явно недостаточное количество единиц (иначе России не пришлось бы возобновлять производство), а также жесткое ограничение количества самолетов, способных их сбросить, являются факторами, ограничивающими их применение. 

Однако если истребители подойдут достаточно близко, ФАБ-3000 М54 может нанести серьезный ущерб украинским оборонительным позициям и тем самым прочистить путь для российских сухопутных войск.

#россия #авиация #военная техника #самолет
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
29
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
12
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
37
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Новое открытие о Сатурне меняет научные представления о планетарных системах
1
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
Ученые из РФ и Китая разработали улучшенный тип двигателя для электрокаров и гибридов
4
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
У GPT-5 обещают интеллект на уровне доктора наук
3
Завод «Пластмасс» Госкорпорации Ростех существенно нарастил объемы производства боеприпасов
+
Midi Libre: ПВО РФ сделает переданные Украине истребители F-16 бесполезными
+
Intel опубликовала список рекомендаций для процессоров 13-го и 14-го поколений
14
Новый облачный сервис ретро-игр скоро появится на iPhone и iPad
+
Дженсен Хуанг рассказал, как придумал название NVIDIA, используя дешёвую закусочную в роли офиса
4
Россия готовится к созданию атомных подводных лодок нового поколения
+
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
17

Популярные статьи

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
13
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
12
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
5
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
15
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
23
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
430
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
8
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
4
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
6
Мое мнение о Far Cry 5
1

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
16:26
В 1949 году еще, с добрым утром
Американский отставной генерал назвал беспрецедентной угрозой формирование союза России, Китая, Ирана и КНДР
Alex Z
16:17
что то ты раскудахтался сегодня не по детски, что от ТЦКашников удачно удрал захитник))) скоро тебе на могилизацию в окоп, а ты все за Россиюшку переживаешь))) здуй воевать за фашингтон и его гегемон...
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
Михаил Авраменко
16:11
А как же расизм? Индусов щемят! Дерьмократия в опасности! Срочно зовите Капитана Америку, Таноса и прочий супергеройский сброд!
Члены самой богатой семьи в Британии получили реальные сроки за жестокое обращение с работниками
Михаил Авраменко
16:07
И поспособствовали этому сами же америкашки 😎
Американский отставной генерал назвал беспрецедентной угрозой формирование союза России, Китая, Ирана и КНДР
beltar
16:04
24 Су-57 в год в современных условиях это довольно много, при современных сроках службы самолетов в 20+ лет и крупнейших парках в несколько сотен истребителей. При этом никто пока не собирается отказы...
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
lewile
15:59
Так какие же это британцы, если они индусы! А Индия бывшая колония Британии, вот какому отношению к людям бриты их и научили. Плохо только что они издевались над своими же, а не мстили бритам...
Члены самой богатой семьи в Британии получили реальные сроки за жестокое обращение с работниками
Максим Лапников
15:57
Так они там и живут- олигархи подкидывают им крохи с барского плеча, а они (учёные-рабы) рады выслужиться, чтоб было чем людей убивать!
Американские ученые пытаются "склеить" фотоны, чтобы создать супер-лазер для армии США
beltar
15:55
Достаточно вспомнить, что планы по истребителям не срывались. Да и по МС-21 ничего не срывалось по вине разработчиков
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Павел Кандеев
15:55
Это чипушильная сборка
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
lewile
15:54
Game Science пример для адекватности. Политкорректность, гендерность, рссовая принадлежность в играх.. Куда катиться этот мир... Игры на то и игры. Давным давно когда хотелось выпустить пар специально...
Black Myth Wukong - популярна в Steam, несмотря на обвинения в адрес разработчиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем