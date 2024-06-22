Ту-22 может нести две планирующие бомбы ФАБ-3000 М54 в отсеке вооружения.

СМИ сообщили, что Россия впервые применила самую тяжелую в мире планирующую бомбу ФАБ-3000 М54 (принадлежит к классу бомб весом 3000 кг). Согласно последним данным, ни в США, ни в Китае нет аналогов такому мощному оружию.

Какой самолет использовался для сброса ФАБ-3000 М54, неизвестно. Военные эксперты рассматривают несколько вариантов. По грузоподъемности многие российские истребители могли бы использовать ФАБ-3000 М54 – но крепления вооружения (узлы подвески) у самолетов должны быть рассчитаны на большой вес. Истребитель-бомбардировщик Су-34 может сбрасывать ФАБ-1500. Обычно Су-34 не несет вооружения массой более 2 тонн каждое. Значит, этот вариант отпадает.



Есть версия, что ФАБ-3000 М54 была сброшена самолетом МиГ-31К. МиГ-31К используется для запуска гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал» массой 4,3 тонны. Имея практический потолок 25 км и скорость до 2,83 Маха, он также обеспечит хорошую высоту и скорость, чтобы обеспечить ФАБ-3000 М54 достаточную дальность полета.

реклама

Однако очевидным выбором для сброса ФАБ-3000 М54 считается бомбардировщик Ту-22. В отсеке вооружения он может нести две ФАБ-3000 М54. Впрочем, неизвестно, может ли истребитель нести две бомбы, когда к ним прикреплен комплект УМПК. Может быть, в отсек поместится только одна ФАБ-3000, а то и вообще ни одной, если из-за УМПК бомба будет слишком длинной.

Ту-22

В настоящее время в России имеется 58 действующих Ту-22. Операция так близко к линии фронта с использованием оружия, которое, возможно, не было полностью испытано, кажется рискованной.



Именно по этой причине о бомбардировщике Ту-160, из которых, как сообщается, в настоящее время находятся в боевой готовности 15 самолетов, вероятно, не может быть и речи.

Хотя в эксплуатации находится 47 единиц Ту-95, такой самолет не мог быть пригоден для сброса тяжелой планирующей бомбы из-за своей низкой скорости: она могла достигать лишь 0,75 Маха.

Значит, логически предположить, что речь все-таки идет о самолете Ту-22.

Военные аналитики сомневаются в полезности ФАБ-3000 М54. Малая дальность и явно недостаточное количество единиц (иначе России не пришлось бы возобновлять производство), а также жесткое ограничение количества самолетов, способных их сбросить, являются факторами, ограничивающими их применение.

Однако если истребители подойдут достаточно близко, ФАБ-3000 М54 может нанести серьезный ущерб украинским оборонительным позициям и тем самым прочистить путь для российских сухопутных войск.