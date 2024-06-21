В финском городе Соткамо запущен завод по переработке урана Terrafame.

18 июня компания Terrafame начала извлечение природного урана на заводе в Соткамо. Уран получают как побочный продукт добычи цинка и никеля.

Завод по переработке урана в Соткамо

В 2020 году Terrafame получила разрешение правительства Финляндии на извлечение урана из руды, добытой на руднике Соткамо. Тогда было объявлено, что завод, занимающийся этим процессом, будет запущен в середине 2024 года — и этот срок был соблюден.

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18 июня Terrafame сообщила, что завод начал работу. Уран, извлеченный при добыче никеля и цинка, позже будет отправлен на дальнейшую переработку за пределы Финляндии и затем должен использоваться в качестве топлива для финских атомных электростанций.

На данный момент завод находится на стадии запуска и, как ожидается, выйдет на полную производственную мощность в 2026 году. Тогда он будет доставлять около 200 тонн урана ежегодно. Этого количества хватит на месяцы работы реактора EPR на АЭС «Олкилуото-3». 200 тонн урана в год после обогащения и прочих необходимых процессов позволят обеспечить 9 месяцев работы этого реактора. Все три реактора АЭС «Олкилуото» производят более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии.

Ожидается, что эксплуатация месторождения Соткало продлится не менее 30 лет, а подготовка завода к добыче урана обойдется примерно в 20 миллионов евро. В компании полагают, что инвестиции быстро окупятся, поскольку от продажи урана ожидается доход в 30-40 миллионов евро ежегодно.