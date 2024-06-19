Китайский спускаемый аппарат, отправленный на обратную сторону Луны в рамках миссии «Чанъэ-6», был сфотографирован американским лунным разведывательным орбитальным аппаратом (LRO).

Фотографии, сделанные американским лунным разведывательным орбитальным аппаратом (LRO), подтверждают историческое достижение Поднебесной в исследовании Луны. В настоящее время собранные китайским спускаемым аппаратом в рамках миссии «Чанъэ-6» исследовательские образцы возвращаются на Землю.

Фото: CNSA

Итак, фотографии, опубликованные на сайте НАСА, были сделаны 7 июня этого года лунным разведывательным орбитальным аппаратом. Благодаря этим материалам команда, поддерживающая американскую миссию, смогла вычислить географические координаты места приземления китайского зонда.

Китайский зонд, отправленный на обратную сторону Луны в рамках миссии «Чанъэ-6». Фотография сделана американским орбитальным аппаратом LRO (НАСА)

Если посмотреть на изображение лунной поверхности, то можно увидеть множество темных областей, называемых лунными морями, которые образовались в результате излияния магмы. Цвет этих мест – результат присутствия базальта, который образуется из быстро застывающей лавы.

Как видно на фото ниже, китайский зонд приземлился в лунном море. По информации, предоставленной НАСА, лава вытекла из кратера Чаффи около 3,1 миллиарда лет назад. Темная область — это базальтовые моря на естественном спутнике Земли, а области с синими элементами указывают на большее присутствие оксида железа и диоксида титана.

Фото: НАСА

Целью миссии, стартовавшей 3 мая, является доставка на Землю около 2 кг исследовательского материала, впервые в истории с обратной стороны Луны. Исследовательский зонд был запущен в космос с космодрома Вэньчан с помощью стартовой системы «Чан Чжэн 5».

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1 июня этого года Китай подтвердил, что космический корабль «Чанъэ-6» благополучно приземлился на обратной стороне Луны, на южной оконечности кратера Аполлона в бассейне Южный полюс — Эйткен. Позитивное завершение миссии станет большим успехом для Китая, который сможет исследовать материал, практически недоступный другим ученым мира.

Модуль с пробирками покинул Луну во вторник (4 июня этого года) в 02:38 по московскому времени после успешного сбора примерно 2 кг материала из лунного грунта 2 и 3 июня. Информационное агентство Синьхуа, а также другие международные организации назвали эту миссию «первым достижением такого рода в истории исследования Луны человеком».

Затем взлетный модуль встретился с возвращаемым модулем на лунной орбите и передал исследовательские материалы. Предполагается, что 20 июня этого года образцы отправятся на Землю. Посадка должна состояться 25 июня. Вся миссия поддерживается телекоммуникационным спутником Queqiao-2.