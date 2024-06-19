Фотографии, сделанные американским лунным разведывательным орбитальным аппаратом (LRO), подтверждают историческое достижение Поднебесной в исследовании Луны. В настоящее время собранные китайским спускаемым аппаратом в рамках миссии «Чанъэ-6» исследовательские образцы возвращаются на Землю.
Итак, фотографии, опубликованные на сайте НАСА, были сделаны 7 июня этого года лунным разведывательным орбитальным аппаратом. Благодаря этим материалам команда, поддерживающая американскую миссию, смогла вычислить географические координаты места приземления китайского зонда.
Если посмотреть на изображение лунной поверхности, то можно увидеть множество темных областей, называемых лунными морями, которые образовались в результате излияния магмы. Цвет этих мест – результат присутствия базальта, который образуется из быстро застывающей лавы.
Как видно на фото ниже, китайский зонд приземлился в лунном море. По информации, предоставленной НАСА, лава вытекла из кратера Чаффи около 3,1 миллиарда лет назад. Темная область — это базальтовые моря на естественном спутнике Земли, а области с синими элементами указывают на большее присутствие оксида железа и диоксида титана.
Целью миссии, стартовавшей 3 мая, является доставка на Землю около 2 кг исследовательского материала, впервые в истории с обратной стороны Луны. Исследовательский зонд был запущен в космос с космодрома Вэньчан с помощью стартовой системы «Чан Чжэн 5».
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1 июня этого года Китай подтвердил, что космический корабль «Чанъэ-6» благополучно приземлился на обратной стороне Луны, на южной оконечности кратера Аполлона в бассейне Южный полюс — Эйткен. Позитивное завершение миссии станет большим успехом для Китая, который сможет исследовать материал, практически недоступный другим ученым мира.
Модуль с пробирками покинул Луну во вторник (4 июня этого года) в 02:38 по московскому времени после успешного сбора примерно 2 кг материала из лунного грунта 2 и 3 июня. Информационное агентство Синьхуа, а также другие международные организации назвали эту миссию «первым достижением такого рода в истории исследования Луны человеком».
Затем взлетный модуль встретился с возвращаемым модулем на лунной орбите и передал исследовательские материалы. Предполагается, что 20 июня этого года образцы отправятся на Землю. Посадка должна состояться 25 июня. Вся миссия поддерживается телекоммуникационным спутником Queqiao-2.