Китайские пилотируемые лунные миссии продолжаются, и все идет по плану. Два китайских астронавта высадятся на Луне в 2029 году.

Инженеры в Китае успешно испытали двигатели для ракеты Chang Zheng 10, которая будет использоваться в будущей миссии по высадке тайконавтов на спутник Земли. По графику полет на Луну должен состояться до 2030 года.

Chang Zheng 5B – самая мощная пусковая система в арсенале Китая. Фото: CASC/spacechina.com

Итак, глобальная космическая гонка включает в себя проекты по высадке человека на Луну. Основными соперниками остаются США и Китай, который недавно провел важные испытания двигателей для ракеты Chang Zheng 10 – ключевого элемента миссии на Луну.

Испытание заключалось в одновременном запуске трех двигателей YF-100K, которые будут расположены на первой ступени стартовой системы. По данным Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT), блоки «запустились нормально, работали стабильно и отключались по графику». Выдаваемая тяга составляла 382 тонны.

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YF-100K описывается как самый мощный ракетный двигатель, доступный китайским инженерам. Агрегаты представляют собой улучшенную версию YF-100, которые, в свою очередь, входят в самую мощную пусковую систему Китая — Chang Zheng 5.

YF-100K используют топливную смесь керосина и жидкого кислорода, а их конструкция предполагает возможность создания разовой тяги примерно в 130 тонн. Стоит добавить, что в конце апреля этого года китайцы испытали четыре двигателя YF-100K суммарной тягой 500 тонн. И в этом случае попытка была признана успешной.

Поднебесная планирует осуществить миссию по высадке тайконавтов на Луну до 2030 года, специально до того, как это сделают США. В настоящее время планируется отправить две ракеты-носителя Chang Zheng 10, которые будут нести космический корабль Mengzhou с экипажем из трех человек и спускаемый аппарат Lanyue отдельно.

Аппараты выйдут на лунную орбиту, где произойдет стыковка техники. Затем два тайконавта из капсулы отправятся на посадочный модуль, который проведет около 6 часов на поверхности Луны, а затем вернется на космический корабль. Стоит отметить, что положительное завершение миссии сделает Поднебесную второй страной в истории, граждане которой ступили на поверхность спутника нашей планеты.

Стартовая система Chang Zheng 10 представляет собой трехступенчатую ракету-носитель размером 92,5 м и диаметром около 5 м. Первая ступень будет включать в себя семь двигателей YF-100K, а также два ускорителя, входящие в состав этого сегмента. Вторая ступень будет включать в себя пару YF-100M – приспособленных для работы в вакууме. Третья ступень будет оснащена тремя YF-75E, которые уже используют смесь жидкого водорода и жидкого кислорода. В конечном итоге ракета сможет доставить на Луну 27 тонн груза.