Секрет загадочных сигналов, похоже, раскрыт. Однако открытие ученых вызывает дополнительные вопросы.

Быстрые радиовсплески (FRB, Fast Radio Bursts) представляют собой загадку для ученых. Эти радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд могут излучать за тысячную долю секунды столько же энергии, сколько Солнце за 3 целых дня. Ежедневно в небе над Землей появляется около 10 000 FRB.



Еще более загадочной является частота этих FRB. Только 3% из них мигают более одного раза; большинство гаснет после одной вспышки. Поэтому астрономы ищут механизмы, лежащие в основе этих радиовспышек.

Исследователи из Университета Торонто внимательно изучили 128 неповторяющихся FRB, происходящих из далеких галактик, похожих на наш Млечный Путь. FRB особенные, потому что они также излучают поляризованный свет — поэтому световые волны ориентированы только в одном направлении. Об этом рассказал Space.com исследователь Аюш Панди, который специализировался на этом аспекте явления.

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Изменение поляризации может дать подсказку о том, как действует FRB. Поляризация также может предоставить информацию об окружающей среде, через которую излучение должно было пройти, прежде чем достичь Земли.

Неповторяющиеся FRB также недостаточно изучены. Ученые предпочитают сосредоточиться на повторяющемся излучении, потому что его легче прогнозировать и регистрировать. Неповторяющиеся сигналы требуют, чтобы телескоп сканировал сразу большой участок неба.

«Другие исследования изучали поляризацию примерно 10 неповторяющихся FRB. Но мы впервые исследовали более 100», — говорит Панди.

Он обнаружил, что повторяющиеся и неповторяющиеся FRB различаются. Когда поляризованный свет проходит через электроны и магнитные поля, угол, под которым он поляризован, вращается, и можно измерить это вращение. Свет от неповторяющихся FRB вращается меньше, чем от повторяющихся радиовспышек, а это означает, что они, вероятно, возникают в местах, где вокруг них меньше материала.

Это означает, что можно исключить кандидата, который ранее считался ответственным за FRB: быстро вращающиеся нейтронные звезды, так называемые пульсары, которые также могут иметь сильное магнитное поле (магнетары).

«Мы знаем, как работают пульсары, и мы знаем, какие типы поляризованного света мы ожидаем от пульсара. Удивительно, но мы не видим такого большого сходства между FRB и светом пульсара», — сказал Панди.

Однако Панди не знает, что вызывает FRB. Его исследование может помочь исключить различные теории.