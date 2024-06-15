Похоже, беспилотник-невидимка будет использоваться не только на авианосцах, но и на десантных кораблях.

Китайский военный универсальный десантный корабль, также известный как Type 076, может быть оснащен дронами-невидимками. Об этом свидетельствуют наблюдения на острове Чансин недалеко от Шанхая.

GJ-11. Фото: Китайские военные

Сейчас там строится новый боевой корабль-амфибия с большой полетной палубой. Как сообщает The War Zone, на спутниковых снимках, сделанных с расстояния менее 2 километров, теперь видны макеты беспилотного дрона-невидимки GJ-11 Sharp Sword.

На изображениях, которые, как утверждается, взяты из Google Earth, показаны зеленые манекены дронов, которые по размеру и форме соответствуют беспилотному боевому летательному аппарату GJ-11. Снимки были сделаны в мае, но высокотехнологичные дроны могли находиться там уже какое-то время.

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Модели 1:1 расположены на взлетно-посадочной полосе длиной около 123 метров и шириной 61 метр, на которой построены различные конструкции. Они могут копировать конструкции военного корабля-амфибии. Однако примечательно то, что взлетно-посадочная полоса не соответствует размерам Type 076.

Модели дронов на снимках с космоса. Источник: Google Earth

Официальных подробностей о Type 076 мало. Однако, как показывают спутниковые снимки, его длина составляет около 263 метров, а ширина — 43 метра. Это значительно больше, чем у других боевых десантных кораблей мира, хотя и меньше, чем у китайского авианосца «Фуцзянь».

В прошлом году были обнародованы фотографии, на которых были показаны модели GJ-11 Sharp Sword на тестовой версии авианосца в масштабе 1:1. Рекламный ролик 2021 года предполагает, что FJ-11 также ориентирован на морское использование.

GJ-11 — это так называемый летательный аппарат с летающим крылом. Такие конструкции не требуют отдельного руля высоты и вертикальных стабилизаторов. Переход от фюзеляжа к крыльям плавный. Его морской вариант может использоваться не только как невооруженное подразделение разведки и наблюдения, но и как наступательное средство и для ведения радиоэлектронной борьбы.

Так что, похоже, GJ-11 можно будет использовать не только на авианосцах, но и на десантных кораблях. Для этой цели Type 076, скорее всего, будет оснащен электромагнитной катапультой, поддерживающей дрон при взлете.

Такие электромагнитные катапульты могут быть более точно настроены с точки зрения прикладываемой силы, чем паровые катапульты, использовавшиеся в прошлом. Это не только снижает износ компонентов самолета и корабля, но также облегчает запуск более мелких и легких типов самолетов.

Однако управлять самолетами и дронами на палубах авианосцев и десантных кораблей сложно – особенно потому, что пространство ограничено. Испытания и тренировки с моделями дают экипажу ценную информацию о том, как должны выглядеть соответствующие процессы в открытом море.