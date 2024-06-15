Солдаты Армии обороны Израиля используют древнюю систему вооружения.

В настоящее время в сети циркулирует снимок, на котором видно, как израильская армия использует необычное оружие. Горящие снаряды перебрасываются через стену с помощью средневековой катапульты.

Фото: X

Применение такого архаичного вида оружия одной из лучших и современно оснащенных армий мира вызывает удивление. Сначала предполагалось, что это странная шутка солдат. Однако израильская армия официально подтвердила использование катапульты, а также рассказала, в чем заключается суть этого решения.

Фотографии сделаны в районе границы Израиля с Ливаном. Армия Израиля воюет там против «Хезболлы», которая классифицируется как террористическая организация. Ливанское шиитское ополчение несколько раз атаковало Израиль с юга Ливана после теракта ХАМАС и начала недавнего конфликта в Газе.

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Район, где был сделан снимок, отличается густой растительностью, как объясняет корреспондент Times of Israel Эмануэль Фабьен в посте на платформе X. Эти кусты и деревья служат укрытием для подразделений «Хезболлы». Сжигание растений с помощью снарядов уничтожает эти укрытия и позволяет израильской армии обнаружить позиции террористов.

Катапульта позволяет солдатам очень эффективно стрелять через высокую пограничную стену, не выходя на прямую линию огня. Как предполагает The War Zone, летом эта тактика, скорее всего, окажется еще более эффективной. Растения в настоящее время засохли, поэтому горят особенно хорошо.

Катапульты использовались в военных конфликтах более 2000 лет назад. Предполагается, что греки изобрели их в IV веке до нашей эры и использовали преимущественно в качестве осадных орудий.

Катапульты также были популярным оружием войны в средние века. Благодаря своей высокой силе удара они могли разрушать тяжелые стены или ворота. Катапульта, используемая Израилем, представляет собой также называемый требушет. Это была самая большая и точная катапульта в средние века. Она использует принцип рычага и противовес для ускорения метательного рычага.

«Современный» израильский вариант для мобильности монтируется на прицепе. Средневековые катапульты обычно были неподвижными и значительно большего размера.

Катапульта — не единственная конструкция, которую израильские солдаты используют для поджогов. Ранее были замечены пусковые установки, собранные из баллона со сжатым воздухом и канализационной трубы. Вероятно, из него стреляли коктейлями Молотова.

Сейчас существует ряд систем вооружения для поджога. Россия использует такие, в том числе. Вероятно, для этого есть две причины: стоимость и безопасность. Артиллерийский или воздушный удар с использованием зажигательных боеприпасов обходится довольно дорого, если он предполагает поджог сухих кустов, что, по сути, и может произойти непреднамеренно из-за выброшенной сигареты. Даже при наличии современных управляемых ракет нежелательно, чтобы солдаты находились близко к точке попадания. Взрыв зажигательных снарядов артиллерийским или авиационным ударом по району цели, который может находиться всего в 50 метрах, был бы неоправданным риском.

На военном жаргоне это называется «Опасная близкая воздушная поддержка» и применяется только тогда, когда пехота срочно нуждается в поддержке и не может безопасно выйти из текущей перестрелки.

Уничтожение растительности с целью лишить врага прямой видимости происходит постоянно. Помимо зажигательных бомб и напалма, во время войны во Вьетнаме США использовали смесь дефолиантов и гербицидов «Agent Orange».

На сегодняшний день, по данным Красного Креста, от долгосрочного воздействия гербицида страдают миллион человек. В то время американские солдаты подали в суд о возмещении ущерба; США не выплатили компенсацию жертвам во Вьетнаме. Иск 2005 года был отклонен, поскольку «Agent Orange» «не являлся химическим оружием».